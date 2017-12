Eine Mio Euro Erlöse im Visier

Doris Steinkraus

Seelow (dos) Der einstige finanzielle Schlingerkurs des Seelower Bauhofes ist endgültig gestoppt. 2016 verbuchte das Unternehmen der Stadt ein Plus. "2017 werden wir den geplanten Jahresgewinn in Höhe von 45 900 Euro voraussichtlich überbieten", erklärte Werkleiterin Astrid Gellenthin im Hauptausschuss. Der agiert zugleich als Werkausschuss für den kommunalen Bauhof.

Astrid Gellenthin erläuterte den Abgeordneten die Eckdaten für das kommende Wirtschaftsjahr. Das soll mindestens genauso erfolgreich werden wie 2017 und wieder Erlöse von mehr als einer Million Euro bringen. Allein für die Stadt erbringen die Frauen und Männer Leistungen mit einem Umfang von 584 000 Euro. 278 000 Euro sind es für die Seelower Wohnungsbaugesellschaft und rund 175 000 Euro für Dritte, wie beispielsweise Privatpersonen oder andere Kommunen.

Die Kosten für Löhne und Gehälter liegen bei 722 000 Euro. Aus bisher zwei Stellen für geringfügig Beschäftigte wird im kommenden Jahr eine Anstellung. "Es ist deutlich motivierender für die betreffenden, wenn sie einen festen Vertrag haben, als wenn sie auf Anforderung für uns arbeiten", erklärte die Werkleiterin. Und sie machte deutlich, dass trotz neuem Betriebs- und Verwaltungssitz auch künftig Investitionen nötig sind. So sollen im kommenden Jahr zwei neue Motorsensen, zwei Handrasenmäher, Winterdienstgeräte, Akkutechnik, ein Notstromaggregat und ein Kommunaltraktor angeschafft werden. Alle Investitionen - insgesamt sind Ausgaben in Höhe von 93 000 Euro vorgesehen, stemmt der Betrieb aus Eigenmitteln. Im Werkausschuss fand der Wirtschaftsplan Zustimmung. Die Stadtverordneten müssen ihn nun noch am 12. Dezember beschließen.