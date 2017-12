Ärger über fehlende Prognose

Steffen Göttmann

Falkenberg (MOZ) Der Landkreis Märkisch-Oderland sichert den fünf Kindertagesstätten im Amt Falkenberg-Höhe die Existenz. Der Amtsausschuss stellte dennoch den Beschluss über die Kita-Bedarfsplanung zurück. Die Mitglieder sahen die Prognosen des Amtes nicht berücksichtigt.

"Wir haben 15 Krippenplätze in der Kita Falkenberg, aber 23 Anmeldungen", erläuterte Holger Horneffer, Amtsdirektor des Amtes Falkenberg-Höhe. Deshalb werden die Falkenberger Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am 18. Dezember einen Grundsatzbeschluss zur Erweiterung der Falkenberger Kita diskutieren. Gebaut wird aber nur unter der Voraussetzung, dass die Gemeinde dafür Fördermittel erhält.

Der Amtsausschuss des Amtes Falkenberg-Höhe nahm in seiner jüngsten Sitzung den Kita-Bedarfsplan zur Kenntnis, stellte den Beschluss darüber zurück. Zwar ist das Ergebnis positiv, dem Amtsausschuss fehlt aber die Prognose, die die Amtsverwaltung dem Kreis zugearbeitet hat. "Ein Bedarfsplan blickt in die Zukunft, die Zahlen sind aber aus den vergangenen Jahren", kritisierte der Amtsdirektor. "Die Kita-Bedarfsplanung ist nicht beschlussfähig, weil die Zahlen fehlen", schimpfte Eberhard Alberti, Gemeindevertreter von Heckelberg-Brunow.

"Die vorhandenen Einrichtungen im Amt Falkenberg-Höhe sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches erforderlich und notwendig", bewertet der Landkreis die vorgelegten Zahlen. Demnach sinken die Bevölkerungszahlen langsam, hingegen ist entgegen aller Prognosen bei den bis siebenjährigen Kindern in den Jahren 2015 und 2016 ein Anstieg zu verzeichnen.

Die fünf Kindereinrichtungen im Amtsgebiet verfügen über eine Gesamtkapazität von 319 Plätzen: 157 in Kita "Falkenberger Spatzennest", 37 in der Kita "Kruger Spatzen", 40 in der Kita "Rappelkiste" Freudenberg, 35 in der Kita "Biene Maja" in Heckelberg sowie 50 im Naturkindergarten "Eichhörnchen" in Leuenberg. Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gewährte der Freudenberger Kita per Ausnahmegenehmigung zusätzlich fünf Plätze. Wenn der Umbau im Januar beendet ist, verfügt sie generell über 50 Plätze. Diese Erweiterung ist beispielsweise im Kitabedarfsplan 2018 bis 2020 des Landkreises nicht berücksichtigt worden.

Der durchschnittliche Auslastungsgrad der fünf Kitas im Amt beträgt 91 Prozent. Am besten ausgelastet war mit Stichtag am 1. Juni dieses Jahres die Kita "Eichhörnchen" in Leuenberg mit 96 Prozent. Die Spanne reicht bis zur Heckelberger Kita "Biene Maja" mit einer Auslastung von knapp 83 Prozent.

Laut Landkreis liegt der Versorgungsgrad im Bereich der Kinderkrippe und des Hortes mit jeweils 57,7 Prozent im Landesdurchschnitt, im Bereich des Kindergartens (drei bis unter sieben Jahre) mit 88,8 Prozent darunter. Der Betreuungsbedarf für Kinder im Alter von null bis zwölf Jahren könne innerhalb des Amtes abgedeckt werden, stellt der Landkreis fest.

Zu einer Prognose habe sich der Landkreis nicht geäußert, sagte Amtsdirektor Horneffer.