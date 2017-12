Vorschlag gegen Pendlerfrust

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Pendlerfrust setzt kreative Ideen frei. Der Petershagen-Eggersdorfer Naturschützer Uwe Klemm ist Pendler und Kenner der hiesigen Bahninfrastruktur. Er legt einen komplexen Vorschlag zur Entkrampfung der Lage an der S 5-Trasse vor.

Nach historischem Vorbild würde Uwe Klemm die Strecke von Fredersdorf nach Rüdersdorf-Tasdorf für Regionalzüge im Stunden-Takt wiederbeleben. Dazu müssten neue Bahnsteige in Fredersdorf an der Südseite, in Petershagen-Dorf an der Wilhelm-Pieck-Straße, in Vogelsdorf am Bahnübergang der Landesstraße und in Rüdersdorf-Tasdorf nahe der B 1/5 und dem Gewerbegebiet her. Klemm, der seinen Vorschlag ans Infrastrukturministerium und die Gemeindeverwaltungen von Fredersdorf-Vogelsdorf und Petershagen-Eggersdorf geschickt hat, sagt, diese Regionalbahn könnte auch im 40-Minuten-Takt von Tasdorf über Fredersdorf, Berlin-Mahlsdorf, Berlin-Lichtenberg bis nach Ostkreuz verkehren. Nach seiner Einschätzung würde dies der Regionalbahnsteig in Ostkreuz auf jeden Fall hergeben, doch wäre auch ein Endpunkt in Lichtenberg möglich. Zusätzlich wäre noch ein Halbstunden-Takt zwischen Müncheberg und Ostkreuz (ohne Halt in Fredersdorf) auf der Ostbahn möglich, schätzt Klemm ein.

In Petershagen ist das Bahnhofsgebäude allerdings von der Deutschen Bahn an die Freie evangelische Gemeinde verkauft worden, die es zur Begegnungsstätte umbauen will. Gottesdienste, Angebote für Kinder, Gesprächskreise oder Konzerte sollen dereinst dort stattfinden.

Uwe Klemm unterbreitet seinen Vorschlag besonders angesichts knapper Mittel und langer Planungszeiten bei Neubauvorhaben der Deutschen Bahn. Er sei kurzfristig umsetzbar, weil keine teuren Gleis- und Strecken-Neubauten notwendig wären, sondern nur vier ebenerdige Bahnsteige ohne Fahrstühle errichtet werden müssten. Auch der Bau von Stromschienen und Kreuzungsbauwerken entfiele bei dieser Variante. Besonders im Berufsverkehr könnten die Zugfolgen variiert werden. "Kein Bahnhof ist so dicht an der Bundesstraße 1/5 wie der in Tasdorf", sagt Uwe Klemm, "dort könnte, ebenso wie in Vogelsdorf, ein Parkplatz eingerichtet und damit der ständig überlastete Parkplatz in Fredersdorf entlastet werden."

Eine Entlastung von Fahrgästen sieht er auch auf der S 5 zwischen Fredersdorf und Mahlsdorf. Die Chancen der Neuenhagener und Hoppegartener, doch einmal auch einen Sitzplatz im Berufsverkehr zu ergattern, würden erheblich wachsen. Nach Ansicht von Uwe Klemm wäre dann ein 20-Minuten-Takt zwischen Strausberg und Fredersdorf völlig ausreichend.

Das sieht Hans-Peter Küllmer erwartungsgemäß anders. Der Initiator der Online-Petition zum Zehn-Minuten-Takt bis Strausberg-Nord (www.openpetition.de/petition/online/s5-in-10-minutentakt-von-bis-strausberg-nord-ueber-neuenhagen-fredersdorf-petershagen) kommentiert den Klemm-Vorschlag so: "Zum Regiohalt in Fredersdorf oder Hoppegarten ist festzustellen, dass Mahlsdorf gesetzt ist und es dann tatsächlich einen RB 26 ,S-Bahn-Express' oder Ähnliches von Rüdersdorf nach Lichtenberg zusätzlich geben müsste. Das wäre meines Erachtens aber eine kurzfristige Alternative und würde die Linie des Bus 951 in Frage stellen." Die Frage, ob ein weiterer Regiohalt dort etwas für die ganze Region bringe, wäre laut Küllmer auch über die von ihm gewünschte Machbarkeitsstudie im Zuge der Einordnung in den Landesnahverkehrsplan zu prüfen. "Langfristig ist das Festhalten der Verdichtung der S 5 bei weiteren schnelleren S-Bahnen und der Einordnung von zweiten Gleisen der bessere Weg. In Ostkreuz auf die S-Bahn umzusteigen - für Personen mit und ohne Behinderungen -, ist ja auch nicht einfach. Von Mahlsdorf möchte ich gar nicht erst reden, aktuell und zukünftig", sagt der Fredersdorf-Vogelsdorfer Behindertenbeauftragte. Am Sonntag geht dort der Bahnsteig in Betrieb.