Wenn Puppen zum Leben erwachen

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Sonntag feiert das Ballettmärchen "Der Zauberladen" der Tanzschule "Viva Danza" Premiere im Modernen Theater Oderland. Es ist das erste Bühnenprojekt der Tanzschule, die vor 14 Monaten von Constance Neutert-Pace gegründet wurde.

In einem zauberhaften Spielzeugladen erwachen die Puppen zum Leben und führen Kunststücke und exotische Tänze vor. Herr über dieses Kinderparadies ist ein Spielzeugmacher, der seinem Beruf mit Leidenschaft nachgeht. Doch sein Meisterstück gelingt ihm erst mithilfe der Puppenfee und einem Quäntchen Magie...

"Der Zauberladen" ist das erste Bühnenstück der Tanzschule "Viva Danza", die Constance Neutert-Pace im Oktober vergangenen Jahres eröffnet hat. "Die Kinder sind so fleißig und daran interessiert, etwas aufzuführen und für mich ist es eine tolle Möglichkeit, die Schule zu präsentieren", sagt die ausgebildete Ballett- und Tanzpädagogin. Sie hat die Geschichte nach Motiven der Balletts "Die Puppenfee" (Uraufführung 1888) und "La Boutique fantasque" (1919) entwickelt, Choreographien erarbeitet, die Musik zusammengestellt und Kostüme organisiert. Unterstützt wird die Aufführung durch das Moderne Theater Oderland (MTO) mit Licht- und Tontechnik.

Die Proben haben für die 20 Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren bereits im Juni begonnen. Ihren Höhepunkt erreichten sie in der vergangenen Woche mit drei Gesamtproben inklusive Kostüm, Bühnenbild und Licht. Dabei achtet Constance Neutert-Pace auf jedes Detail. "Köpfe hoch, Füße gestreckt", ermahnt sie ihre Schülerinnen, korrigiert Armhaltungen und Positionen. Das tänzerische Vokabular müsse sitzen, damit die Mädchen ihre Rollen ausfüllen können. Bezaubernd anzusehen sind sie allemal: Die Tirolerinnen tragen hellblaue Dirndl, die Japanerinnen rot-weiße Kimonos und kleine Schirmchen, die Harlekine lustige Hütchen und die Puppenfee einen glitzernden Mädchentraum in Tüll. Unterstützt werden die Tänzerinnen übrigens von MTO-Ensemblemitglied Stefan Stern, der den Puppenmacher spielt.

Aktuell unterrichtet Constance Neutert-Pace 60 Schüler in unterschiedlichen Kursen von tänzerischer Früherziehung über klassisches Ballett bis zu zeitgenössischem Tanz. Die Kurse finden in den Räumen des MTO in den Gerstenberger Höfen statt. Als ausgebildete Tanzpädagogin der Royal Academy of Dance (RAD) arbeitet sie nach deren Ausbildungs- und Prüfungsplänen, die sich für Hobby- und Profitänzer eignen. Ein Teil dieses Programms ebnet - bei entsprechender Eignung - auch den Weg in eine professionelle Ausbildung. Zudem bietet sie über die Volkshochschule den Kurs "Ballet Body Conditioning" für Erwachsene an, eine Kombination aus Pilates und klassischen Ballett.

Die Premiere am Sonntagnachmittag ist bereits ausverkauft. Weitere Aufführungen finden am 21. und 28. Januar um 15 Uhr im MTO sowie am 25. Februar um 15 Uhr im Slubicer Smok statt. Karten zum Preis von 5 Euro sind im Vorverkauf in der Tanzschule erhältlich. Weitere Informationen unter www.viva-danza.de.