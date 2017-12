Ab Sonntag neue Haltestellen und Buslinien

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Ab Sonntag gilt ein neuer Fahrplan. Fahrgäste müssen sich auch im Barnim auf einige Veränderungen einstellen. Verbesserungen verspricht die Barnimer Busgesellschaft mbH (BBG) vor allem mit den neuen PlusBus-Linien.

Die werden auf den Linien 894 Bernau-Wandlitz und 896 Bernau-Biesenthal fahren.

Das Konzept sieht vor, die Anbindung an die S-Bahn in Bernau zu gewährleisten und durch Taktverdichtungen und längere Angebotszeiten die Fahrgäste besser zu bedienen. Daher werden auch neue Haltepunkte eingerichtet oder vorhandene verändert angesteuert. Laut BBG verkehren die PlusBusse von Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr in einem leicht merkbaren Stundentakt. Mit dem Taktfahrplan und den guten Umsteigeverbindungen zu Bus und Bahn sollen für Pendler künftig Alternativen zum Auto geboten werden, heißt es. Die Linie 903 entfällt.

Auf zahlreichen weiteren Linien gibt es Veränderungen, darunter auf der 869, die stärker mit dem Stadtbus Bernau verknüpft wird. Dafür werden einige Haltestellen, wie "Blumberger Chaussee", "Karl-Liebknecht-Straße", "Wilhelm-Weitling-Straße" und "Lindow" nur noch bis 8 Uhr angesteuert. Die 892 wird für Bernau zur neuen Stadtbuslinie aufgewertet, dafür ändert sich der Verlauf, die Takte werden verstärkt.

Aus Gründen höherer Kapazität soll um 15.05 Uhr ab Busbahnhof Bernau über Zepernick, Schwanebeck, Ahrensfelde nach Blumberg und um 16.01 Uhr ab Schule Blumberg in Richtung Ahrensfelde nach Lindenberg ein zweites Fahrzeug auf der Linie 901 eingesetzt werden.

Auf der 908 können sich Pendler zwischen Bernau und Werneuchen von Montag bis Freitag über zusätzliche Fahrten in den Abendstunden freuen: 18.25, 19.18 und 20.18 Uhr geht es nach Werneuchen und um 19.05, 20.05 und 21.05 Uhr zurück. Einzelne Fahrten werden anstelle der Linie 887 über Stienitzaue verkehren.

Für den Regional-Express 3 ändern sich die Abfahrtzeiten durch den Fernverkehr. Starts in Lutherstadt Wittenberg und Falkenberg (Elster) bringen Richtung Norden eine Verschiebung um eine Stunde mit sich. Nach Süden bleiben die Anbindungen in etwa gleich. Von Montag bis Freitag gibt es um 4.43 Uhr ab Falkenberg (Elster) einen zusätzlichen Zug mit Anschluss nach Berlin-Hauptbahnhof, Wannsee sowie Leipzig. Auch in der Gegenrichtung wird verdichtet.

Allerdings hat die Bahn AG Probleme mit den Baufortschritten am Nordkreuz Karow. Der Bauablauf verzögert sich, wie aus einem Schreiben an die Gemeinden der Region zu erfahren ist. Eine Teilinbetriebnahme ab 1. April ist somit gefährdet. Umleitungen für den Regionalverkehr werden länger dauern. Am 21. Dezember treffen sich Baufirmen und Bahn, um Sperrtermine Anfang Januar zu besprechen.

