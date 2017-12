OHC-Handballer in Braunschweig gefordert

Stefan Zwahr

Oranienburg (OGA) Nach dem Duell mit den DHB-Allstars vor einer Woche (25:31) haben die Handballer des Oranienburger HC längst wieder in den Pflichtspielmodus geschaltet. In der Dritten Liga Nord geht es heute zum MTV Braunschweig. "Eine schwere Aufgabe, aber nicht unlösbar", sagt Trainer Christian Pahl. Drei Wochen nach dem 26:22 gegen Flensburg-Handewitt II (mit diesem ging eine Serie von sieben Spielen ohne Sieg zu Ende) gehe es darum, das Kalenderjahr mit einem positiven Erlebnis zu beenden. "Wir haben 2017 bislang 35 Punkte geholt, was phänomenal ist. Nun müssen wir aber zusehen, das Jahr entsprechend abzuschließen", so der Coach. Dieser bereitete seine Schützlinge auf die offensive Abwehr des Gegners vor. "Gegen diese müssen wir Ideen kreieren." 15 Spieler sind einsatzfähig. Pahl: "Wir werden kurzfristig entscheiden, in welcher Konstellation wir genau spielen."