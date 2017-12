Fahrplanwechsel bei Bus und Bahn

Josefin Roggenbuck

Schwedt (MOZ) Alle Jahre wieder heißt es bei Bus und Bahn am zweiten Advent Fahrplanwechsel. Takte werden verändert, die Linienführung überdacht. "In diesem Jahr sehen wir dem Fahrplanwechsel ganz entspannt entgegen", sagt Steffi Pohlan, Sprecherin der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft. Es gebe keine großen Änderungen im Fahrplan. Klar seien hier und da an ein paar Linien Taktungen angepasst worden und beispielsweise Umstiegszeiten verbessert und Wartezeiten verkürzt worden. Doch ganze Buslinien wurden nicht verändert oder gar gänzlich gestrichen. Seit Montag sind die Mitarbeiter der UVG unterwegs, damit am 10. Dezember auch alle Pläne in den Bushaltestellen aktuell sind. Sie müssen an 1800 Haltestellen alt gegen neu tauschen. Die meisten Pläne sind aber erst zum Ende der Woche gewechselt worden.

Bei der Deutschen Bahn hingegen spricht man vom größten Fahrplanwechsel in der Geschichte des Unternehmens, da gleichzeitig auch das letzte Teilstück der neuen Schnellfahrstrecke Berlin-München eröffnet wird. Für die Uckermark betreffenden Bahnstrecken sind mit dem Fahrplanwechsel jedoch keine großen Neuerungen vorgesehen.

Lediglich die Regionalbahn 62, welche zwischen Eberswalde, Angermünde und Prenzlau verkehrt, wird auf der Fahrt um 16.03 Uhr aus Eberswalde bis Prenzlau nun alle unterwegs liegenden Haltestellen bedienen. Zusätzlich könne durch Änderungen im Fernverkehr die Fahrt um 18.35 Uhr aus Angermünde in Richtung Prenzlau wieder von Montag bis Freitag im Takt verkehren. Damit werde der Anschluss von Berlin und Schwedt nach Prenzlau angeboten, informierte eine Sprecherin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB). Auf der Zugstrecke des Regionalexpresses 3 von und nach Berlin und der Regionalbahn 66 (Stettin-Bahn) gebe es keine Änderungen, welche die Uckermark betreffen, so die Sprecherin des VVB.