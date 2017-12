Brandopfer außer Gefahr

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die am Donnerstagabend mit Brandverletzungen ins Klinikum eingelieferte Schwedterin ist nicht mehr in Lebensgefahr, bestätigte am Freitag die Polizei. Kriminaltechniker waren am Freitag in der Kleingartensparte am Fuchsweg in Vierraden auf der Suche nach der Brandursache. Am Donnerstag ist eine unterkellerte Laube ein Raub der Flammen geworden. Spekuliert worden war, dass die Explosion einer Gasflasche Brandauslöser gewesen sein könnte. Die Brandursache wurde am Freitag jedoch noch nicht geklärt. Die Untersuchungen sollen voraussichtlich in der nächsten Woche abgeschlossen sein.