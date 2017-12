Besuch in der Weihnachtsbäckerei

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Eigentlich ist die Bäckerei Tauer vor allem für ihre Schokoriegel bekannt, die seit Jahrzehnten die Kundschaft begeistern. Doch dass der Traditionsbetrieb auch als Weihnachtsbäckerei punktet, haben jüngst 19 Erstklässler aus Finow erfahren.

Welch ein Gewusel in der kleinen Backstube! Während im Laden an der Eberswalder Straße 129 in Finow so langsam der Ansturm der morgendlichen Kunden nachlässt, herrscht im Reich von Bäcker Uwe Tauer Hochbetrieb - und eine beinahe qualvolle Enge, die aber niemanden zu stören scheint. Den Inhaber der Finower Bäckerei nicht, der das 1923 gegründete Unternehmen in der vierten Generation führt. Und erst recht die Mädchen und Jungen aus der Klasse 1 a der Grundschule Finow nicht, die begeistert Butter, Zucker, Mehl, Eier und Backpulver zu einem Teig verkneten und ab und zu von der süßen Masse kosten, bevor sie diese sorgfältig ausrollen.

"Für uns ist der Besuch in der Backstube das Glanzlicht in der Adventszeit", sagt die Klassenlehrerin Anke Reinhardt, die sich über die Initiative zu diesem Ausflug freut, die von der Elternsprecherin Maika Herrmann ausgegangen sei. Die Kinder hätten schon Tage vorher der Gelegenheit entgegengefiebert, sich als Plätzchenbäcker zu betätigen.

"Es geht darum, den Mädchen und Jungen ein besonderes vorweihnachtliches Erlebnis zu bieten", betont Maika Herrmann, deren Tochter Neele (7) in die 1 a geht und wie ihre Freundinnen und Freunde gerade mit Feuereifer dabei ist, aus dem Teig mit Formen Figuren auszustechen.

Die Elternsprecherin berichtet, dass es für sie nahe gelegen habe, in der Bäckerei Tauer nachzufragen. "Meine Schwiegermutter und mein Mann sind hier seit Jahrzehnten Stammkunden", verrät Maika Herrmann. Und auch ihre Tochter komme schon gern in das Geschäft.

Der Hausherr wirkt wie ein Fels in der Brandung. Er steht den kleinen Bäckern mit Rat und Tat zur Seite, gibt Tipps und freut sich über das stürmische Interesse der Kinder. "Bei uns ist noch echte Handarbeit gefragt. Und die zeige ich gern. Woher sollen die Schüler sonst auch wissen, dass es Brote, Brötchen und Kuchen eben nicht nur im Supermarkt gibt?", fragt Uwe Tauer, während er entspannt den Backofen vorbereitet.

Eine gute Viertelstunde dauert es, bis die Plätzchen fertig gebacken sind. "Mir macht das Backen genauso viel Spaß wie später das Naschen", verrät Neele, die auch zu Hause gelegentlich mithilft, wenn Mama Leckereien für die Kaffeetafel zubereitet.

"In der Backstube mitzumachen - das ist schon toll", findet auch Jari (6). Noch lieber aber verputze er Plätzchen. Derweil ist dies bei Mia-Charlotte (7) genau anders herum.

Der Kurzeinsatz in der Weihnachtsbäckerei geht für die Mädchen und Jungen aus der Klasse 1 a viel zu schnell vorbei. Immerhin haben die vielleicht anderthalb Stunden Kurzweil dazu beigetragen, den Kindern die Wartezeit auf die Bescherung zu verkürzen. Vom Weihnachtsmann wünschen sich die kleinen Finower viel - zum Beispiel einen Reiterhof aus Hartplastik, eine Reithose oder einen Baukastensatz. Zumindest die Großzügigkeit ihrer Eltern dürften die Schüler beflügelt haben - mit selbstgebackenen Plätzchen.