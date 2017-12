Diskussion um Steuer für Zweitwohnungen

Wiebke Wollek

Kremmen (OGA) Die Kremmener Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am Donnerstag eine neue Satzung zur Zweitwohnungssteuer beschlossen. Zunächst erklärte Kämmerin Kathrin Schönrock, wie es überhaupt dazu kam, dass die Satzung geändert werden soll. Auf einer Weiterbildung seien die Satzungen zur Zweitwohnungssteuer verschiedener Städte und Gemeinden miteinander verglichen worden. "Dabei haben wir festgestellt, dass es notwendig und an der Zeit ist, unsere Satzung anzupassen", erklärte Schönrock. Als Grundlage wurde die Satzung der Stadt Cottbus herangezogen. Während in der momentan gültigen Fassung eine Zweitwohnung erst als solche gilt, wenn sie mindestens 25 Quadratmeter groß ist, setzt die neue Fassung keine Mindestgröße mehr fest.

Neu ist auch, dass erwachsene Kinder, die an ihrem Studienort wohnen, aber noch bei ihren Eltern in Kremmen gemeldet sind, keine Zweitwohnungssteuer bezahlen müssen.

Als Berechnungsgrundlage wurde die ortsübliche Nettokaltmiete herangezogen. Da es in Kremmen keinen festen Mietspiegel gibt, wurden Auskünfte über die Mieten von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft eingeholt. Laut Beschlussvorlage sollte als niedrigster Grundpreis für die Nettokaltmiete drei Euro pro Quadratmeter angesetzt werden und als Höchstpreis fünf Euro - je nach Ausstattung und Stand der Modernisierung. "Da sollten wir nochmal rangehen", warf Jürgen Kurth (UWG/LGU) ein. "Ich bin für eine Untergrenze von zwei Euro und eine Höchstgrenze von sechs Euro pro Quadratmeter." Ein entsprechender Änderungsantrag wurde angenommen - mit elf Ja-Stimmen und fünf Gegenstimmen.

Der Grundpreis, der sich zwischen zwei Euro und sechs Euro bewegt, wird mit der Quadratmeterzahl der Wohnfläche multipliziert. Das Ergebnis wird dann noch einmal mit dem Faktor 12 für eine zwölfmonatige Nutzung multipliziert. Zehn Prozent davon ergeben die Zweitwohnungssteuer. Bei einer 50 Quadratmeter großen Wohnung in einfachem Zustand (Grundpreis zwei Euro) würde sich eine Zahlung von 120 Euro ergeben. Für Bungalows, die in der Regel nur von Mai bis Oktober genutzt werden, wird auch nur die Hälfte des Betrages fällig. Die so geänderte Satzung wurde bei einer Enthaltung beschlossen und gilt ab 1. Januar.