Abwasserpreis steigt

Hans Still

Bernau (MOZ) Die Kunden des Wasser- und Abwasserverbandes Panke/Finow (WAV) müssen sich im kommenden Jahr auf höhere Gebühren beim zentralen Abwasser einstellen. Der Preis steigt von 2,51 Euro je Kubikmeter auf 2,83 Euro an. Beim Trinkwasser sinkt der Kubikmeterpreis um 47 Cent.

Die angekündigte Gebührenerhöhung im zentralen Abwasser geht laut Verbandsvorsteher Daniel Nicodem auf das Jahr 2016 zurück. Damals stieg im Zusammenhang mit der Entscheidung, Altanschließerbeiträge an die Bürger zurückzuzahlen, der Preis von 1,97 Euro pro Kubikmeter Abwasser auf 2,62 Euro an. "Weil diese Erhöhung aber erst ab Juni 2016 wirksam wurde, müssen wir nun die Gebühren beim zentralen Abwasser erhöhen, um nachträglich die nötige Kostendeckung zu erreichen", argumentiert Nicodem am Freitag. Ähnlich auch sein Vortrag in der WAV-Verbandsversammlung am Mittwochabend.

Bei der dezentralen Abwasserentsorgung bleiben die Preise konstant bei 8,45 Euro pro Kubikmeter. Richtig teuer wird hingegen die dezentrale Klärschlammentsorgung. Allerdings trifft diese Entwicklung nur sehr wenige Betroffene im Verbandsgebiet. Von 15,69 Euro pro Kubikmeter Klärschlamm steigt der Preis auf 42,43 Euro an.

Beim Trinkwasser profitiert der WAV vom guten Verkauf und vom Bernauer Einwohnerwachstum. Der Verbrauch an Trinkwasser stieg um 100 000 Kubikmeter an und bewirkt nun eine Kostenreduzierung von 1,64 Euro auf 1,17 Euro pro Kubikmeter Trinkwasser.

In der Verbandsversammlung kündigte Nicodem an, die Rückzahlung der Altanschließerbeiträge 2018 fortzusetzen. Wie er sagte, sei die Trinkwassersparte bereits abgearbeitet. Allerdings weist das Zahlenwerk im Wirtschaftsplan 2018 eine Restsumme von zwei Millionen Euro aus, die im kommenden Jahr ausgezahlt werden sollen. "Nicht alle Beitragszahlen haben einen Antrag auf Rückzahlung der Gelder gestellt. Grundstücke wurden verkauft, Eigentümer sind verstorben. Wir wollen demnächst im Vorstand besprechen, wie wir auf geeignete Weise und mit vertretbaren Kosten die Betreffenden erreichen können. Unser Ziel ist es, die Betreffenden zu informieren, wir wollen ja nicht mit der Rückzahlung neues Unrecht schaffen", so Nicodem auf Nachfrage.

Bei der Rückzahlung der Altanschließerbeiträge im Abwasserbereich warb der Verbandsvorsteher angesichts einiger Kritik aus der Zuhörerschaft um Geduld und Vertrauen. So fragte beispielsweise die Benauerin Renate Hoppe nach ihrer Abwasserrückzahlung. "Wo lässt sich denn nachlesen, ob ich dabei bin und Rückzahlungen bekomme oder nicht?", wollte sie wissen. Doris Wegener aus der Wohnsiedlung Eichwerder erging es ähnlich. "Bei uns haben alle zur gleichen Zeit einen Anschluss bekommen. Einige haben schon Geld zurück, andere nicht. Warum muss das so sein?", fragte sie an.

Nicodem versicherte, alle Fälle würden gewissenhaft abgearbeitet. Er empfahl den Betroffenen, bei einem Beratungsgespräch im Servicebüro des Verbandes konkret zu ihrer Situation nachzufragen. "Es bekommen beim Abwasser nicht alle Beitragszahler ihr Geld zurück, sondern nur die Altanschließer, die von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes betroffen sind. Zwischen 2012 bis 2015 wurden Altanschließer veranlagt und Nachveranlagungen durchgeführt. Diese Betroffenen bekommen das Geld zurück", stellte Nicodem gegenüber der MOZ dar.

Wie das WAV-Zahlenwerk aufzeigt, wurden 2016 und 2017 Beiträge in Höhe von jeweils sechs Millionen Euro im Bereich Abwasser zurückgezahlt. 2018 liegt die kalkulierte Höhe der Rückzahlungen bei vier Millionen Euro. 2019 soll das Thema haushaltstechnisch abgeschlossen sein. "Unser Verband besitzt brandenburgweit ein Alleinstellungsmerkmal", unterstrich Nicodem in der Verbandsversammlung gleich mehrfach.