Schwebende Wünsche für Joachimsthal

Katrin Hartmann

Joachimsthal (MOZ) Es war der erste Flashmob in der Schinkelkirche, wahrscheinlich sogar in ganz Joachimsthal. Am Freitag haben etwa 100 Kinder 200 Luftballons unter die Kirchendecke steigen lassen - als Zeichen einer lebendigen Gemeinde und zum 200-jährigen Bestehen des Baus.

Bloß nicht zu viel Luft, sonst entstehen Beulen. "Die kriegst du dann nicht mehr raus", sagt Lukas Reichstein zu Juliane Hirschmann, beide vom Gemeindekirchenrat Joachimsthal. Sie haben am Freitag die Aufgabe übernommen, rund 200 Ballons mit Luft beziehungsweise mit Ballongas zu füllen. Zischend setzen sie einen Ballon nach dem anderen an die Flasche. "Das wird schon schön aussehen", sagt Lukas Reichstein.

Über ihm schweben in einem kleinen Seitenraum der Kirche die bereits gefüllten Ballons. Ein buntes Meer aus gelb-, blau-, pink-, orange-, rot- und rosafarbenen Ballons. Vor der Eingangstür sind bereits die ersten Kinderstimmen zu hören. Langsam treten die Mädchen und Jungen der Kita "Glück am Heidenreiter" in die Kirche ein, staunen über die Säulen, die Höhe des Kirchenschiffs. Mitgebracht haben sie viele Sterne, die die Erzieherinnen jetzt mit ihnen an die Ballons knoten. Auf jedem Stern befindet sich ein Wunsch für die Gemeinde. Auf einem steht Feuerwehrauto, auf dem anderen Spielplatz. Immer mehr Kinder, auch aus dem evangelischen Waldkindergarten, betreten die Kirche. Gleich sollen die Ballons mit den angehängten Wünschen ein buntes gemischtes Bild unter der Decke ergeben.

Ein Flash Mob der besonderen Art, findet Pfarrerin Beatrix Spreng. Zwar organisiert, aber trotzdem ein gemeinsames Zeichen im Rahmen der Festwoche "200 Jahre Schinkelkirche Joachimsthal". "Wir haben unterschiedliche Veranstaltungen gesucht", sagt Beatrix Spreng und blickt auf die vergangenen Tage zurück. Am vergangenen Wochenende eröffnete ein Benefizkonzert mit Mitgliedern der Staatskapelle Berlin die Festwoche zu dem zweihundertjährigen Schinkelbau. Mehr Einblick über das Leben des Baumeisters Karl Friedrich Schinkel gab am Dienstagabend Gymnasiumsleiterin Brigitte Meier. "Das war wirklich spannend", sagt Beatrix Spreng und mit rund 40 Besuchern auch gut besucht, bewertet sie einen der vier Veranstaltungstage.

Und zum Ende der Festwoche? "Ist die Jugend dran", sagt die Pfarrerin. Mit dem Ballonflashmob sollen die Kleinsten mit ins Boot geholt werden. "Wir haben alle Joachimsthaler Kinder aus den Kitas eingeladen", sagt Beatrix Spreng. Die Mädchen und Jungen des Kirchenprojekts "Jugend im Advent" werden am Sonnabend ab 17 Uhr ihren großen Auftritt haben. Sie gestalten eigenständig ein Konzert mit dem Titel "Rechts raus aus'm Kopf - nach eigener Fasson selig werden". Geplant ist der Auftritt von sechs Bands. Auch mehrere Tanzgruppen haben sich angekündigt.

Für ihre Arbeit in den vergangenen Monaten sollen die Jugendlichen auch ausgezeichnet werden. Sie erhalten vom Deutschen Kinderhilfswerk 5000 Euro für ihr Kulturprojekt "Jugend für Demokratie" - ein Projekt der letzten Monate.

"Es ist schon witzig wie sich die Kirche innerhalb einer Woche so verändern kann", bemerkt die Pfarrerin. "Erst hatten wir noch ein riesiges Gerüst unter der Kirchengedecke, weil diese zu Teilen gestrichen wurde und heute werden wir zahlreiche bunte Luftballons nach oben fliegen sehen." Wichtig ist der Pfarrerin, dass die Kirche mit Leben gefüllt wird. "Wir sind immer noch ein Ort für Gemeinschaft, ob man jetzt gläubig ist oder nicht", sagt sie.

Und dann ist es so weit: Die Pfarrerin zählt mit den rund 100 Kindern in der Kirche von zehn herunter. Bei eins lassen die Mädchen und Jungen ihre Ballons nach oben schweben.