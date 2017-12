Regenwasser rauscht durchs Ei-Profil

08. Dezember 2017 TAZV - Abstieg in die Regenwasserkanalisation mit Jürgen Köpke TAZV-Betriebsstättenleiter) im sechsten Wohnkomplex in Eisenhüttenstadt. © Foto: MOZ/Gerrit Freitag

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Jeden Tag ein Türchen öffnen, das ist Alltag im Advent. Die Märkische Oderzeitung schaut in diesen Tagen hinter Türen, die für neugierige Blicke sonst verschlossen bleiben. Heute gibt es einen Einblick in einen historischen Regenwasserkanal in Eisenhüttenstadt.

Schon beim Abstieg durch das kleine Gullyloch neben der Bahnlinie in Eisenhüttenstadt kriecht ein leicht modriger Geruch in die Nase. Platsch, platsch macht es dann auf einmal und die Gummistiefel versinken etwa 15 Zentimeter tief. Im restlichen Regenwasser der vergangenen Tage. Die Kälte frisst sich schnell durch die Schuhe und die Socken. Aber zumindest muss niemand den Kopf einziehen. Der unterirdische Kanal ist 2,10 Meter hoch und an seiner breitesten Stelle - etwa in Schulterhöhe - 1,40 Meter breit, und damit der größte in der Stahlstadt. "Das ist ein Kanal mit Ei-Profil", erklärt Jürgen Köpke, der Betriebsstättenleiter Abwasser beim Trinkwasser- und Abwasserzweckverband (TAZV) Oderaue, dessen Verbandsgebiet sich auf Eisenhüttenstadt und die umliegenden Ämter erstreckt. Am Boden des unterirdischen Bauwerks befindet sich die schmalste Stelle, dadurch ist die Fließgeschwindigkeit des Wassers höher als bei einem Kreisprofil. Allerdings bedeutet dieses Ei-Profil auch, dass selbst Männer laufen sollten wie Topmodels. Ein Fuß muss vor den anderen gesetzt werden, ansonsten droht Sturzgefahr.

"Piep, piep" - schallt es auf einmal. Normalerweise soll dieser Ton des Gasmessgerätes nur erklingen, wenn sich beispielsweise der Kohlendioxid- oder Kohlenmonoxidwert abrupt ändert. Diesmal ist es einfach nur die Atemluft von Jürgen Köpke, der das Gerät noch nicht richtig verstaut hat. Alles normal also. Keine Gefahr.

Der Kanal, der gelb und rot verklinkert ist, unterhalb des VI. Wohnkomplexes entstand einst in den 1940er-Jahren - also während des Zweiten Weltkriegs - im Auftrag der Deutschen Gold- und Silberscheideanstalt, auch unter dem Kürzel Degussa bekannt. Das Unternehmen wollte dort ein chemisches Zentralwerk errichten, das 40 Millionen Reichsmark kosten sollte. Bis zum Kriegsende blieb das Werk eine Baustelle, lediglich die Erzeugung von Formaldehyd wurde Ende 1943 aufgenommen. Als der VI. Wohnkomplex in den 1960er- und 70er-Jahren errichtet wurde, nutzte man das Kanalsystem für die Regenentwässerung, und zwar nur dafür.

In großen Städten wie Hamburg oder Berlin funktionieren Anlagen dieser Dimension und größer nach dem Mischsystem. Das heißt, Regen und Schmutzwasser aus Küche und Bad werden gemeinsam in die Kläranlagen transportiert. Da kann es schon mal passieren, dass in der Kanalisation ein riesiger Fettberg - wie jüngst in England - entsteht. "Eisenhüttenstadt ist eine Planstadt, da hat man das gleich getrennt angelegt. Insgesamt 108 Kilometer Regenwasserleitungen, 235 Kilometer Schmutzwasserleitungen sowie 84 Kilometer Druckleitungen gehören zum Abwassernetz des TAZV. "Im Ortsteil Fürstenberg haben wir noch 16 Kilometer Mischsystem", erklärt Köpke. "Aber sobald dort eine Straße saniert wird, kommt ein neuer Kanal daneben." Allerdings ist der Durchmesser der Schmutzleitungen so klein, dass niemand kriechen kann.

Der Vorteil dieser Trennung von Schmutz- und Regenwasser liegt klar auf der Hand. Das Aufkommen an verschmutztem Wasser in den Kläranlagen ist so wesentlich geringer. Denn Regenwasser muss nicht biochemisch aufbereitet werden. Das aus dem Degussa-Kanal fließt zurück in den Oder-Spree-Kanal. Zudem ist der Reinigungsaufwand der Leitungssysteme geringer.