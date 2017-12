Schwein stirbt nach Unfall

LR Eisenhüttenstadt

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Ein Wildschwein ist am 8. Dezember gegen 7 Uhr zwischen Brieskow-Finkenheerd und Frankfurt mit einem Lastwagen kollidiert. Konkret hat sich der Zusammenstoß am Abzweig Lossow ereignet. Das Wildschwein erlitt einen so großen Schaden, dass dieses noch an der Unfallstelle verstarb. An dem Unfallfahrzeug entstand hingegen lediglich ein Sachschaden von ungefähr 300 Euro. Der Fahrer des Lastwagens ist nach dem Unfall unverletzt geblieben und konnte seine Fahrt somit fortsetzten.