Die B1/102-Brücke macht schlapp

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) (tms) "Die Brücke muss in zehn Jahren neu gebaut werden, viel länger hält sie nicht!", hatte Projektleiter Michael Kaulfuß vom Landesbetrieb Straßenwesen nach der Sanierung der "Brücke des 20. Jahrestages der DDR" (am Altstadt Bahnhof) im Herbst 2016 orakelt. Ein Jahr später macht die nächste Brücke schlapp. Wochenlang war die stadteinwärtige Fahrbahn der Potsdamer-Straße-Brücke schon auf eine Spur eingeengt, was scheinbar mit dem Flicken eines Schlagloches zusammenhing. Das hatte sich wiederholt am Übergang von der Brücke zur Straße aufgetan - und inzwischen wissen die Spezialisten auch warum. "An dem Hohlkasten ist ein Versteifungsblech abgerissen, was die Fahrbahnauflage instabil macht", schildert der Brückenexperte der Brandenburger Stadtverwaltung, Peter Reck. Montag war bei ihm große Bauberatung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen, die zum schnellen Handeln führte: Seit Mittwoch zieren Verkehrsschilder die Brücke, die auf dem Gipfel 30 km/h Höchstgeschwindigkeit vorgeben und das Maximalgewicht pro Fahrzeug auf 16 Tonnen beschränken. Ausgenommen sollen Linien- und Reisebusse, Rettungs- und Mebra-Müllfahrzeuge sein. Noch am selben Tag überwachten Polizisten den Verkehr und schickten Schwerlaster zurück, die tags zuvor noch zu Hauf die Brücke passierten, nachdem die Autobahn wegen eines Unfalls zwischen Brandenburg und Wollin mal wieder dicht war.

"Die bestehende Sperrung der rechten Fahrspur stadteinwärts wird aufrechterhalten", lässt der Landesbetrieb bald zur "Brücke über DB-Anlagen in Brandenburg an der Havel" offiziell verlauten, und: "Derzeit werden durch den Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg eine Sonderprüfung und anschließende, weitere Untersuchungen des Bauwerkes veranlasst, in deren Ergebnis die Tragfähigkeit des Bauwerkes neu eingeschätzt wird und ggf. erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen vorgenommen werden." Für den Fahrzeugverkehr über 16 Tonnen sei kurzfristig eine Umfahrungsstrecke über die AS Ziesar (A2), die L96 (Ziesar, Rogäsen, Bensdorf) und die B1 nach Brandenburg a. d. Havel ausgeschildert. Peter Reck rechnet mit einer sechsmonatigen Sperr- und Bauzeit, allerdings sei die Zahl vage, solange es noch kein Instandsetzungskonzept gibt.