Schokolade mit Motiven und viel Musik

Elke Kögler

Oder-Spree-Region (MOZ) Neben den Weihnachtsmärkten in Ziltendorfer und in Groß Lindow hat am Wochenende der Weihnachtsmarkt in Neuzelle geöffnet. Dort gibt es viel Musik sowie Historisches.

Schokoladentafeln mit Motiven aus den Gemeinden des Amtes Neuzelle sind die neueste Attraktion auf dem Weihnachtsmarkt in Neuzelle. Dieser hat am Sonnabend und Sonntag auf dem Areal um das Klostergebäude geöffnet. Am Sonnabend finden ebenso ab 13.30 bis ungefähr 18 Uhr im und rund um das evangelische Gemeindezentrum die Ziltendorfer Weihnacht und von 11 bis 21 Uhr an der Dorfkirche in Groß Lindow das Weihnachts- und Kirchfest statt. Zum Abschluss des weihnachtlichen Treibens geben die Geschwister Hofmann ein zweistündiges Konzert, für das es an der Abendkasse Restkarten gibt.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Neuzeller Klostergelände wird am Sonnabend um 13 Uhr beim Anschnitt einer Riesenstolle durch den Bürgermeister Dietmar Baesler und den Amtsdirektor Hans-Georg Köhler eröffnet. Im Verlauf des Tages sind bis 20 Uhr unter anderem die Wellmitzer Bläsergruppe, der Spielmannszug der Schützengilde Neuzelle, das Trompetenduo Frank Teichmann und Fred Schulze sowie Andrea Maietta mit italienischen Weihnachtsliedern zu hören. Zudem treten Chöre der Grundschule Am Fasanenwald in Neuzelle sowie der Pestalozzi- und der Astrid-Lindgreen-Grundschule in Eisenhüttenstadt auf.

Am Sonntag öffnet der Neuzeller Weihnachtsmarkt um 11 Uhr. Ab 15 Uhr gibt es weihnachtliche Blasmusik mit dem Ensemble der Städtischen Musikschule in Guben. Zuvor wird es besinnlich. Ab 14 Uhr lesen Neuzeller Mönche Texte zum Advent und über Weihnachten aus der über 900jährigen Geschichte der Zisterzienser. Danach gibt es ein gemeinsames Singen im Kreuzgang des Klostergebäudes. Zwischen 16 bis 18 Uhr spielen Angelika Weiz sowie Ferry Grott Trompete.