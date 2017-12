Adventsmarkt mit Spielshow

LR Beeskow

Storkow (bs) In der Europaschule in Storkow wird am Dienstag das "Weihnachtsteam" gesucht. Ab 17 Uhr kämpfen vier Mannschaften - Grundschüler, Oberschüler, Lehrer und Eltern - in Spielrunden um diesen Titel. Begleitet wird die kleine Show von einem Adventsmarkt, bei dem Köstlichkeiten und Bräuche aus verschiedenen europäischen Ländern im Mittelpunkt stehen. Auch Bratwurst und Punsch gibt es. Außerdem wird gemeinsam gesungen, und die Gewinnerzahlen der Weihnachtslotterie der Europaschule werden gezogen.