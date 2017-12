LR Beeskow

Briescht (MOZ) Das Weihnachtskonzert des Musikerduos Søren Gundermann und Thomas Strauch in der Alten Försterei in Briescht findet am 15. Dezember, 20 Uhr, statt. Jazz, Blues und Weltmusik werden dargeboten. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Anmeldung unter Tel. 033674 42713.