Neuer Pächter für Erbkrug gesucht

LR Fürstenwalde

Jacobsdorf (bw) Für den Wirt der Jacobsdorfer Gaststätte "Zum Erbkrug" ist sein Lebenstraum geplatzt. Nach fast zehn Jahren macht er am 28. Februar das Lokal inmitten des Ortes dicht. Denis Petzold übernahm im August 2008 die Traditionsgaststätte mit Saal und unterschrieb mit dem Amt Odervorland für das gemeindeeigene Haus einen Pachtvertrag bis 2018. Der damals 30-Jährige hatte schon sechs Jahre nach einem passenden Objekt gesucht. Ihn überzeugte vor Vertragsabschluss das Entgegenkommen der Gemeinde und das frisch renovierte Haus.

Seit einiger Zeit aber ist die Atmosphäre frostig - Gemeindeverwaltung und er sind im Klinsch. "Bei Dorffesten oder anderen kulturellen Höhepunkten wurde ich von der Gemeinde ausgebootet. Vereine sorgten oft auf eigene Rechnung für die Bewirtung", begründet Denis Petzold seinen Unmut. Drei bis vier kostenfreie Gemeindeveranstaltungen im Saal sind im Vertrag verbrieft. Die Kosten für Heizung, Strom und Wasser bleiben bei Petzold hängen. Für die weitere Vertragsverlängerung hätten Gastwirt und Gemeinde ins Gespräch kommen müssen. Wegen verschiedener Diskrepanzen schalteten beide Seiten auf stur. Ergebnis: Der Pachtvertrag läuft aus. Damit schließt Petzold den Erbkrug und wird sich in Berkenbrück - seinem Heimatort - im Strandidyll engagieren. Besteck, Gläser, Teller, Töpfe, Pfannen, Lampen, Bestuhlung und Tische sowie ein Teil der Küche samt Kühlhaus sind sein Eigentum. Über den Verbleib wird derzeit diskutiert. Eine Entscheidung dazu sollen der Gemeinderat in seiner Sitzung am 13. Dezember treffen.

Die Gemeinde ist derweil schon auf Nachfolgersuche. Auf der Internetseite des Amtes Odervorland gibt es eine Ausschreibung für das Objekt. "Wir suchen einen Wirt mit viel Herzblut. Ich bin optimistisch, dass wir so jemanden für unsere Gaststätte finden", sagt Bürgermeister Detlef Gasche auf Nachfrage. Denis Petzold versichert den Jacobsdorfern, dass die bis jetzt gebuchten Termine für Familienfeiern eingehalten werden.