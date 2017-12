Champagner-Töne und viel Weiß

Champagnerfarbene Kissen: Inhaberin Marina Runge in einem der acht Zimmer des Hotels Villa Contessa. Im Zuge der Renovierung wurden sie alle mit neuem Mobiliar eingerichtet. Im Stil erinnern sie aber an das von früher bekannte Ambiente © Foto: MOZ/Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Knapp zwei Jahre nach einem verheerenden Feuer hat das Hotel Villa Contessa in Bad Saarow wieder geöffnet. Inhaberin Marina Runge hat nicht nur die Brandschäden beseitigen, sondern das gesamte Haus renovieren lassen. Bald will sie außerdem auf dem Nachbargrundstück ein weiteres Hotel errichten.

Am 2. Februar 2016 war es mit der kleinen, aber feinen Luxus- und Verwöhnwelt in der Bad Saarower Seestraße auf einen Schlag vorbei. Nach einem Feuer waren vom Wellnessbereich des Hotels Villa Contessa nur noch verkohlte Trümmer übrig. Die beiden oberen Etagen traf es weniger schlimm, doch auch dort war nicht mehr viel zu gebrauchen. "Den Brandgeruch bekommt man aus den Polstern nicht mehr heraus", erzählt Inhaberin Marina Runge, die bei der Hotelleitung von ihren Kindern Oliver Runge und Jessica Runge-Brühe unterstützt wird.

Bereits unmittelbar nach der Katastrophe, bei der zum Glück niemand verletzt wurde, hatte sie sich kämpferisch gezeigt. "Das Hotel wird noch schöner als es schon war", sagte sie drei Tage nach dem Brand. Jetzt, knapp zwei Jahre später, ist sie am Ziel. Die Villa Contessa ist wieder geöffnet. Mit dem Slogan "Deutschlands kleinstes First-Class-Hotel" wirbt Marina Runge, von Online-Bewertungsportalen wurde das Haus vor dem Brand mehrfach für seinen Wellnessbereich und für sein romantisches Ambiente ausgezeichnet - daran will die Inhaberin nun anknüpfen.

Das neue Mobiliar ist etwas weniger verspielt als das alte, aber wie bisher prägen helle Farben das Haus. Ganz vieles ist in Weiß gehalten, dazu kommen Champagner- und Goldtöne. "Es sollte hell und einladend, klassisch-elegant sein", sagt Marina Runge zu ihrem Farbkonzept.

Für die Innengestaltung hat sie ein besonderes Faible. Am Reißbrett sei die Einrichtung aber nicht entstanden. "Da ist viel Intuition dabei. Der liebe Gott hat mir die Gabe Kreativität gegeben", sagt sie. Doch auch ohne Fleiß geht das alles nicht. "Nach den neuen Sesseln habe ich lange gesucht, die Stoffe habe ich selber besorgt und das Ganze dann in Italien fertigen lassen", erzählt sie. Von den ersten Gästen habe sie bereits positive Reaktionen erhalten.

Auch der Wellnessbereich erinnert an seinen Vorgänger und ist doch neu gestaltet. Zusätzlich bietet die Villa Contessa nun einen zwölf Mal fünf Meter großen Außenpool, in dem in 34 Grad warmem Wasser gebadet werden kann, mit Blick auf den Scharmützelsee. Im Restaurant sitzen die Besucher unter neuen Kronleuchtern aus Kristallglas. Zur Seestraße hin sind die Hotel-Parkplätze verlegt worden, dank einer Hecke verschwinden sie aus dem Sichtbereich. Zu den Kosten der Renovierung will Marina Runge keine genauen Angaben machen. Die Beseitigung der Brandschäden sei über die Versicherung reguliert worden, für alles weitere gebe es eine Finanzierung.

Dass es mit der Wiedereröffnung länger dauerte als zunächst gedacht, lag laut Oliver Runge an den "extrem komplexen" Aufgaben und Auflagen, die zu erledigen und zu erfüllen waren. "Das haben wir am Anfang anders eingeschätzt. Aber die Behörden haben uns mit schnellen Genehmigungen sehr geholfen", ergänzt Marina Runge.

Seit 1. Dezember können Gäste wieder in eines der acht Zimmer einchecken. Auf Werbeaktionen zur Wiedereröffnung verzichtete Marina Runge. "Wir haben viele Stammgäste, und wir haben uns in knapp 20 Jahren einen Ruf aufgebaut", sagt Oliver Runge. "Wir sind wie früher von Anfang an ausgebucht", berichtet Marina Runge. Wer eine Nacht in der Villa Contessa verbringen wolle, müsse in der Regel zwei bis drei Monate im Voraus buchen.

Schon bald will Marina Runge ihren Gästen mehr Zimmer anbieten. Auf dem Nachbargrundstück in Richtung Theater am See will sie ab nächstem Jahr ein weiteres kleines Hotel errichten lassen. "Sämtliche Genehmigungen liegen bereits vor", sagt die Bauherrin. Details seien noch offen, aber architektonisch solle sich das neue Haus am mehr als 100 Jahre alten Gebäude der Villa Contessa orientieren. Man darf also gespannt sein auf Marina Runges Kreativität.