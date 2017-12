Gemeinde reicht Gebühren an Bürger weiter

LR Fürstenwalde

Diensdorf-Radlow (bs) Die Gemeinde Diensdorf-Radlow gibt eine Gebührenerhöhung des Wasser- und Bodenverbandes "Mittlere Spree" an ihre Einwohner weiter. Das hat die Gemeindevertretung am Donnerstagabend mehrheitlich beschlossen. Andernfalls hätte die Kommune Mehrkosten von 1000 Euro pro Jahr übernehmen müssen. Inklusive Verwaltungskosten sind ab Januar 9,95 Euro je Hektar und Jahr zu bezahlen. Für den Besitzer eines 1000-Quadratmeter-Grundstücks ergibt das nach einem Rechenbeispiel der Amtsverwaltung jährlich 99 Cent. Bürgermeister Stefan Petrick stimmte der Beschlussvorlage zwar zu, kritisierte aber, dass der Verband seine Gebühren gleich um 10 Prozent anhob. Der benachbarte Wasser- und Landschaftspflegeverband "Untere Spree" erhöht seine Gebühren zum neuen Jahr sogar um 17 Prozent. Auch die Gemeinde Bad Saarow reicht die Gebühren an ihre Bürger weiter.