LR Erkner

Erkner (je) Eine Delegation aus Erkner bricht am Sonnabend in die polnische Partnergemeinde Goluchów auf. Bis Montag wird die Gruppe unter anderem an einem Weihnachtsabend mit dem Gesangs- und Tanzensemble "Tursko" und am Goluchówer Weihnachtsmarkt teilnehmen, teilt Brigitte Kienberg von der Stadtverwaltung mit. Die Delegation vertritt Wirtschaft und Tourismus, mit dabei sind Karin Dierks aus dem Stadtparlament und Stefanie Richter vom Mittelstandsverein.