Inspirierende Zufälle

Uwe Stiehler

Beeskow (MOZ) Jetzt kurz innehalten, Halbzeitpause. Zwischenbilanz für Regina Hilber. Am 9. September trat sie ihr Amt als 25. Burgschreiberin von Beeskow an. Für die Österreicherin ist damit die erste Hälfte ihrer Zeit in Beeskow vorbei. Wie war's bisher?

Interessant, ergiebig, begegnungsreich. Regina Hilber sagt, sie habe in Beeskow - wo sie an diesen Sonnabend aus ihren heiteren Essays liest - eine neue Art zu arbeiten für sich entdeckt. Gegen ihre Gewohnheit, vorauszudenken, sich einen Plan zu machen und sehr strukturiert vorzugehen, habe sie sich in Beeskow in neue Geschichten hineintreiben lassen, die entstanden sind aus zufälligen Begegnungen, die sich wie ein Dominoprinzip ergeben haben. Sie trifft einen Musiker, der jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt... So ungefähr. Der Zufall machte sie mit der Friedhofschefin von Cottbus bekannt und spülte sie auf ein Biker-Treffen. Bei so etwas ist die Schriftstellerin noch nie gewesen. "Ich fand es ganz erfrischend", sagt sie. Wegen der Gespräche, die sie mit den beinharten Jungs führte. "Das hat mir gezeigt, dass wir uns alle an denselben grundsätzlichen Fragen abarbeiten, egal wo wir uns bewegen."

Sie hörte auch bei einem Wolfskolloquium zu, das auf der Burg tagte und stellte dabei fest, dass es beiden Seiten an Objektivität mangelte: den Wolfsgegnern und den Wolfsbeschützern.

Was wird nun aus diesen unterschiedlichen Eindrücken, ein Biker-Gedicht, ein Wolfs-Roman, ein Friedhofs-Hörspiel? Zunächst mal eine Stoffsammlung. Regina Hilber nennt sie ihr "Logbuch". Das ist: eine literarische Landvermessung, bestehend aus poetischen, publizistischen, rezensorischen und persönlichen Einsprengseln. Darin fließt Erlebtes und Reflektiertes ein. Die Regie für dieses Projekt übernimmt der Zufall. Und der, sagt die Autorin, macht das in Beeskow so wunderbar, dass sie sich wünscht, sie hätte ihn schon früher mehr mitbestimmen lassen.

Was einmal daraus wird? Muss man sehen. Auf jeden Fall schenke die Zeit auf der Burg ihr nun Material, von dem sie lange zehren werde.

Sie hat ihrer Zeit dort außerdem genutzt, um andere Projekte auf den Weg zu bringen: einen Essayband, in dem sie unter anderem über die Grobheit, den Generationenkonflikt und den Nationalismus im ehemaligen habsburgischen Galizien schreibt. Außerdem bereitet sie die Herausgabe eines Bandes armenischer Gegenwartslyrik vor.

Sonnabend, 19 Uhr, Lesung mit Regina Hilber auf der Burg Beeskow