Domscheit-Berg und seine Schüler-AG

Ina Matthes

Fürstenberg (MOZ) Beherrschen wir die Technik oder beherrscht die uns? Für Daniel Domscheit-Berg ist die Antwort klar: Rechner sind Werkzeuge. Er lehrt Kinder zu programmieren. Und will neue Jobchancen auf dem Land schaffen.

Bei Daniel Domscheit-Berg herrscht das analoge Chaos. Auf Sitzsäcken und Matratzen hocken und lümmeln ein Dutzend Kinder. Alle reden durcheinander. Domscheit-Berg, bekannter Aktivist des Chaos-Computer-Clubs, muss sich erst mal Ruhe verschaffen. "Wer will den 3D-Drucker mitbauen? Und das Programm für den Weihnachtsmarkt müssen wir noch organisieren."

Vor fast einem Jahr hat Domscheit-Berg eine Schüler-AG gegründet. Jeden Dienstag treffen sich seine "Kiddies" zum Bauen und Programmieren in der Mansarde im Haus der Domscheit-Bergs. Vor sechs Jahren ist die Familie von Berlin nach Fürstenberg/Havel gezogen. "Wir wollten raus aus der Hektik der Stadt", erzählt Daniel Domscheit-Berg. Weg von dem "relativ hochtourigen" Leben, das er als Sprecher der Enthüllungsplattform Wikileaks, Politiker der Piratenpartei und streitbarer Aktivist des Chaos-Computer-Clubs geführt hat. In Fürstenberg haben er und seine Frau Anke ein Bürgerhaus renoviert. Anke Domscheit-Berg sitzt für die Linken im Bundestag.

Der Hof ihres Hauses sieht nach Baustelle aus. Dort gibt es einen Gemüsegarten. Hohe Bäume. Ein Trampolin. Hier haben syrische Kinder gerne gespielt. Als die Kriegsflüchtlinge kamen, nahmen die Domscheit-Bergs über 40 Menschen zeitweise auf. Syrische Kinder tobten im Hof, deutsche kamen dazu. Irgendwann, erzählt Domscheit-Berg, wollten die Kinder wissen, was er im Haus macht. Interessierten sich für Computer, für den 3D-Drucker, der im Erdgeschoss vor sich hin surrt. "Hier ist Raum für alles, was sich entwickelt und ergibt", sagt er. Ergeben haben sich Workshops für Jugendliche oder die Schüler-AG. Die Schwestern Rana und Riem aus Syrien machen mit, ihre Freundin Lucy-Joelle, die sie beim Spielen kennengelernt haben, und noch ein gutes Dutzend andere Kinder.

Anfangs gab es enttäuschte Gesichter. Denn am Rechner zocken, wie manche erwartet hatten, findet in der AG nicht statt. "Wir können auch spielen, aber das, was wir programmiert haben." Domscheit-Berg will, dass Kinder nicht als Konsumenten von Technik aufwachsen. Sie sollen vielmehr souverän damit umgehen können.

Daniel Domscheit-Berg geht auch an Gymnasien, Grundschulen. Er bringt Schülern dort und in der AG bei, wie man den Mini-Computer Calliope programmiert. Kinder können damit lernen, wie ein Computer arbeitet. Sie können damit alles Mögliche bauen - von Schrittmesser bis Feinstaubsensor. Programmieren ist für Domscheit-Berg nichts, was sie noch mehr von Rechnern abhängig machen würde. Sondern ein Stück Selbstbestimmung. "Das ist eine Frage von methodischer Kompetenz, man muss lernen, Probleme logisch auseinanderzunehmen. Fehler zu finden. Das kann man auf andere Lernbereiche übertragen.

In der Arbeit mit den Jungen und Mädchen beobachtet er, wie schwer es ihnen fällt zuzuhören. Von iPads im Unterricht hält Daniel Domscheit-Berg nichts. Private und schulische Nutzung ließen sich nur schwer trennen und Schüler würden sich zu sehr durch Messenger ablenken lassen. Manchmal spielt er auch Spiele mit ihnen. Zum Beispiel das: Alle Smartphones werden eingesammelt und dann wahllos verteilt. Jeder hält das Handy eines anderen in der Hand und soll dann eine Nachricht darauf vorlesen. Die Reaktionen sind erschrocken: Viele haben keinen Sperrcode auf dem Handy, andere wissen, dass die halbe Klasse ihren Code kennt. "Da kapieren die Leute, was Privatsphäre ist. Man muss für abstrakte Themen eine haptische Erfahrung haben." Ein 3D-Drucker ist so eine greifbare Erfahrung. Man kann ihn programmieren und Weihnachtsschmuck aus Plastik drucken. Zunächst ist der Drucker der AG nur ein Bausatz. Nach einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammenzustecken. Fast 900 Einzelteile. Zum Weihnachtsmarkt an diesem Wochenende soll er funktionieren.

Die Schüler-AG geht dann zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. Daniel Domscheit-Berg will um Unterstützer werben. Er hat einen Verein gegründet, den Havel:lab e. V. Sein Ziel ist Bildung. Unter seinem Dach sollen Schülerworkshops und AGs künftig laufen, aber auch Veranstaltung über Datensicherheit, zum Programmieren oder 3D-Druck. Das Ganze soll nicht mehr im Haus der Familie stattfinden, sondern in Räumen des Bahnhofes. "Verstehbahnhof" heißt das Projekt.

Den Platz zu Hause braucht Daniel Domscheit-Berg für ein Rechenzentrum. Es soll Dienstleistungen für die Region anbieten. Das könnte eine Cloud zur Datenspeicherung sein, dem Zugriff von Konzernen entzogen. Domscheit-Berg glaubt, dass schnelles Internet Menschen in Kleinstädten wie Fürstenberg neue Job-Chancen eröffnet. Mit einem 3D-Drucker kann man Serien herstellen, übers Netz vermarkten. Vielleicht macht einer der Schüler aus der AG das einmal zu seinem Geschäft.

Das Druckerteam in der Dachgeschoss-Werkstatt ist inzwischen bei Schritt sechs von 62 aus der Bauanleitung angekommen. Das Organisations-Team für den Weihnachtsmarkt braucht Hilfe. Andere Schüler sind gerade fertig mit ihrer Aufgabe und wollen wissen, was sie jetzt machen sollen. "Meine Lernkurve ist steil. Ich habe viel Respekt vor jedem Lehrer", sagt Daniel-Domscheit Berg. Wenn die Kinder wieder zu Hause sind, wird er sich in den Zug setzen, zum Flughafen fahren und zu einem Kongress nach Spanien fliegen. Den Dienstagnachmittag, sagt er, hält er sich für die AG frei. "Ich will sie nicht ausfallen lassen."