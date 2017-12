Netto-Räuber fiel schon vor der Tat auf

LR Eriner

Erkner (MOZ) Im Zusammenhang mit dem Überfall auf den Netto-Markt in der Bahnhofstraße am Mittwochabend sucht die Polizei jetzt einen mutmaßlichen Zeugen. Dieser Mann hat nach neuen Erkenntnissen zuvor im Hohenbinder Weg auf einem Parkplatz eine verdächtige Person in einem Fahrzeug bemerkt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der mutmaßliche Zeuge schilderte seine Beobachtungen in einem nahen Einkaufsmarkt. Danach verschwand er, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die ermittelnden Kriminalisten bitten den Mann nun, sich bei ihnen unter der Rufnummer 03361 568-1224 zu melden. Bei dem Überfall gegen 20 Uhr hatte ein Maskierter mit einem pistolenähnlichen Gegenstand mehrere Tausend Euro erbeutet.