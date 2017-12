Südbrandenburgisches Mini-Dorf Alwine kommt unter den Hammer

Alwine (dpa) Ein Mini-Dorf in Südbrandenburg soll auf einen Schwung den Besitzer wechseln. Am Samstag wird die Siedlung Alwine (Landkreis Elbe-Elster) in einem Auktionshaus in Berlin versteigert. Das Mindestgebot liegt bei 125 000 Euro.

In Schuss ist die kleine Siedlung mit mehreren Wohnhäusern nicht. Der Putz blättert an den Hauswänden ab. Zum Teil sind die Gebäude Ruinen, aus denen schon Unkraut herausragt. Auf der Straße, die wie eine Schleife angelegt ist, sind Schlaglöcher zu sehen. Aber hier und da blitzen auch schöne Stellen hervor, zum Beispiel akkurat geschnittene Buchsbäumchen.

In der Siedlung Alwine, die zur Stadt Uebigau-Wahrenbrück gehört, leben rund 15 Mieter. Von Berlin braucht man ungefähr zwei Stunden mit dem Auto. Die Häuser liegen mitten im Wald.

Die Auktion kam so zustande: Das etwa 16 000 Quadratmeter große Areal wurde laut Auktionshaus Karhausen nach der Wende von zwei Brüdern gekauft. Einer von ihnen ist inzwischen gestorben - daher steht nun der Verkauf an.