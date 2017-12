Gemälde Versteigerung endet am 17. Dezember

Juliane Keiner

Bad Belzig (BRAWO) Wir stecken bei 350 Euro fest. Ist da nicht noch etwas mehr drin? Für den guten Zweck? Zur Versteigerung steht nur noch wenige Tage das Gemälde Norbert Leisegangs.

Jens und Sandra Großstück aus Nennhausen, Ortsteil Bamme, bieten 350 Euro und sind damit Höchstbietende. Die Versteigerung findet am kommenden Sonntag, 17. Dezember, ein Ende. Noch vor Heiligabend können sich die neuen Besitzer das Werk der Hobbymalerin Annette Elisath in die eigenen vier Wände hängen. Der Erlös kommt zu 100 Prozent dem Netzwerk Gesunde Kinder Potsdam-Mittelmark zugute.

Gebote werden bei Annette Muschert in der MBS Geschäftsstelle abgegeben oder an die BRAWO-Redaktion an juliane.keiner@brawo.de geschickt. Das Gebot ist mit Namen und Kontaktdaten zu versehen. Am 22. Dezember wird das Portrait an den Gewinner der Auktion in der SteinTherme übergeben.