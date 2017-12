41 Familien mit Herz gesucht

Andreas Trunschke

Brück (BRAWO) Weihnachten ist die Zeit der Geschenke. Viele Menschen aus Brück und Umgebung denken dabei nicht nur an die eigene Familie, sondern auch an andere, auch an die Flüchtlingskinder im Gewerbegebiet des Planestädtchens.

Deshalb haben sich die Leute der Flüchtlingsinitiative "Brück hilft" etwas Besonderes ausgedacht: "Wie wäre es, wenn wir jedem einzelnen Kind etwas Zeit schenken, einen Nachmittag zum Beispiel? Zeit für eine tolle Erinnerung, die sie für immer in ihr weiteres Leben mitnehmen, wo auch immer das sein wird? Was, wenn so viele mitmachen, dass möglichst alle 41 Flüchtlingskinder im Kita- oder Grundschulalter so beschenkt werden können?"

"Brück hilft" sucht Einwohner, die bis zum Jahresende mit einem Flüchtlingskind im gewünschten Alter und einem Vater oder einer Mutter eine Aktion gemeinsam gestalten. An einem Nachmittag gemeinsam Plätzchen backen oder bei Adventskerzen Mensch-ärger-dich-nicht spielen. Schön wäre es auch, wenn Alt-Brücker die Neu-Brücker zu einer Aktion des diesjährigen "Brücker Adventskalenders" mitnehmen. Oder vielleicht fährt eine Familie zu einem Weihnachtsmarkt und hat noch zwei Plätze frei im Auto. Zu einer erfolgreichen Integration gehört - davon sind die Helfer überzeugt -, dass die aus anderen Kulturkreisen zu uns gekommenen Menschen unsere Gebräuche kennenlernen können. Weihnachten als unser wichtigstes Fest des Jahres und die Weihnachtsgeschichte sind dabei unverzichtbar.

Integration einfordern kann nur, wer Integration ermöglicht. Erfahrungsgemäß gelingt das mit Kindern am besten. Kinder sind meist unbefangener als Erwachsene. Viele der Flüchtlingskinder sprechen bereits ganz gut deutsch.

Wer die Idee interessant findet und sich einen Ruck gibt, der kann sich bei "Brück hilft" melden, entweder per E-Mai (kontakt@brueck-hilft.de) oder per Telefon (01575/6487458). Die Flüchtlingsinitiative hilft dann gern dabei, die passende Familie und eine geeignete Aktion zu finden sowie den Kontakt herzustellen.