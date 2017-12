Kläger müssen länger warten

Berlin (dpa) An vielen Berliner Gerichten haben sich die Wartezeiten auf eine Entscheidung verlängert.

Vor allem am Sozialgericht in der Hauptstadt mussten Kläger im Durchschnitt im vergangenen Jahr durchschnittlich 17,8 Monate auf ein Urteil oder einen Beschluss warten. 2015 waren es noch 15,7 Monate, schrieb die Justizverwaltung in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Innenpolitikers Marcel Luthe. Bei zivilen Streitigkeiten an den Berliner Amtsgerichten stieg die Wartezeit von 4,6 Monaten (2015) leicht auf 4,8 Monate (2016) an. Deutschlandweit lag der Wert bei durchschnittlich 4,9 Monaten.