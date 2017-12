Schäfchen zählen mit Olaf Kolecke

Silvia Passow

Schönwalde (MOZ) Nee, Olaf Kolecke springt nicht leicht bekleidet und Flöte spielend über die Havelländer Wiesen. Mit dem mythischen Leben des Hirtengottes Pan hat sein Alltag auch wenig gemein. Schäfer, ein Porträt zwischen Realität und Romantik.

Sein Verdienst liegt im Jahr bei etwa 13.000 Euro. Dafür arbeitet er sieben Tage die Woche, 70 bis 80 Stunden wöchentlich. Olaf Kolecke ist Schäfer. Seine etwa 400 Schafe grasen in Gruppen verteilt im Havelland, einige bei Nauen, andere bei Schönwalde, wo sie auf 110ha Landschaftspflege betreiben. So nennen wir Menschen das. Für das Schaf heißt es futtern und ein bunt gedeckter Tisch.

Kolecke pfeift. Die Tiere heben die Köpfe, Ohren hoch, dann ein Konzert aus vielen Schafskehlen. Mäh, mäh. Die weiße Woge setzt sich in Bewegung, eilig aber nicht hastig. In Erwartung auf eine Leckerei bleiben sie am Zaun stehen. Kolecke lacht, seine Augen leuchten auf. Er wandert nicht mit seinen Tieren durch die Lande. Die Schafe stehen auf eingezäunten Wiesen, grasen, futtern und ab und an ein mäh.

Etwa eine Woche lang, dann schlägt Kolecke neue Pfähle in die Brandenburger Erde, spannt den Zaun, siedelt die Tiere auf die nächste Wiese um. So geht es das ganze Jahr. Kolecke füttert seine Schafe nach Möglichkeit nicht zusätzlich. Solange der Boden es zulässt, nicht steinhart gefroren ist, bleiben die Schafe auf den Weiden.

Das Wetter ist nicht immer Koleckes Freund. Der viele Regen der letzten Monate machte auch ihm und seinen Schafen zu schaffen. Die schwernassen Böden, zu gefährlich für die Schafsfüße. Und wer kann schon sagen, wie schwer so ein Schaf schleppen muss, ist die dichte Wolle erst einmal durchnässt. Statt Wanderungen durch leibliche Landschaften, Autofahren mit dem betagten Lada, Schafswerbung auf den Fenstern, Anhänger hinten dran.

Olaf Kolecke, Mann im besten Alter, hatte eigentlich ein solides Handwerk gelernt. Die Eltern hatten bereits einige Schafe und so ist er mit der Wolle und dem Mäh großgeworden. 1996 dann der Berufswechsel. Bereut hat der Mann mit dem dichten Rauschebart, dem Filzhut und dem Pullover, natürlich Wolle, diese stammt vom Jakobsschaf, seine Berufswahl nie.

Die viele Fahrzeit? Er zuckt mit den Schultern. "Am Ziel habe ich Stressabbau pur. Wenn die Schafe mich sehen, zu mir kommen, dabei blöken und fressen, dann ist alles gut." Und was ist mit Urlaub? Wieder ein Schulterzucken. "Wozu? Bin doch den ganzen Tag draußen", kommt es etwas verständnislos zurück. Seine Frau muss da mit durch. Sein Sohn, der weiß was ihn erwarten wird, lernt gerade Schäfer. "Man muss schon reichlich durchgeknallt sein," erklärt Kolecke, lacht leise und reibt sich durch den ergrauten Bart.

Er muss es wissen. Gleichzeitig steht da ein Mann, dessen Ruhe und Zufriedenheit ansteckend wirkt. Jemand der sein Glück gefunden hat. Also doch ein bisschen Schäferromantik. In Koleckes Augen liegt viel Wärme, sobald er von seinen Schafen spricht. Oder von der Arbeit mit Kindern, mit den Schafen. In regelmäßigen Abständen verbringt eine Potsdamer Schule ihre Projekttage bei ihm. "Die Kinder stehen nicht einfach nur rum oder machen Blödsinn. Im Gegenteil, die sind ganz Ohr und arbeiten richtig."

Begeisterung für die Natur wecken, so wie einst seine Begeisterung geweckt wurde. Denn Kolecke beschäftigt sich nicht nur einfach so mit Schafen. Ihm liegen besonders die bedrohten Rassen am Herzen. Neben den bereits erwähnten Jakobsschafen hält Kolecke auch noch Bentheimer Landschafe, Merinolandschafe, Rauhwollige Pommersche Landschafe und Skudden, allesamt auf der Liste der bedrohten Nutztierrassen zu finden.

Kolecke ist aber auch ein Mann mit Humor. Fragt man ihn, wie viele Schafe da auf der Weide stehen, antwortet er, ganz Schäfer: "Einfach die Beine zählen und durch vier teilen." Und lacht, bis die Augen zwischen Brauen und Bart verschwinden. Unternehmer mit Ideen für den Einsatz seiner Schafe ist er natürlich auch.

So würden sich Felder mit Solarplatten gut für die Beweidung eignen. Da Solarplatten ja mal gern des Nachts heimlich und unerlaubter Weise den Besitzer wechseln, sieht Kolecke hier Synergieeffekte. Die Schafe würden das Gras kurz halten, die Herdenhunde nicht nur die Schafe, sondern gleich auch noch die teure Technik bewachen.

Versuche dazu gab es bereits, scheiterten laut Kolecke, an schlecht verlegten Kabeln. Die Schafe sind darüber gestolpert. Bei Verletzungsgefahr für seine Tiere versteht Kolecke gar keinen Spaß.

Die Idee findet er dennoch gut. Kabel lassen sich schließlich verlegen. Wieder ein mäh, mäh. Was seltsam ist, denn inzwischen ist weit und breit kein Schaf mehr zu sehen. Kolecke greift in die Innentasche seiner Jacken, holt sein Handy hervor, das Mäh wird lauter. Eigentlich klar, dass das Telefon dieses Vollblutschäfers nicht einfach nur klingelt.