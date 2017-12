Kurort nimmt weitere Hürde zum Titelerhalt

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Brandenburgs ältester Kurort, Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland), hat am Donnerstag eine weitere Hürde zur endgültigen Anerkennung als Moorheilbad genommen. Nachdem die Stadtverordneten bereits 2016 den Abriss der aus den 1970er-Jahren stammenden Betonbrücke an der B 158 als eine der Forderungen des Landesfachbeirates für Kurorte und des Gesundheitsministeriums beschlossen hatten, konnte sich jetzt eine Mehrheit der Stadtverordneten für die von der Verwaltung favorisierte Verkehrsführung nach dem Brückenabriss entscheiden. Die sieht einen Kreisverkehr vor.

Allerdings fiel die Entscheidung in der Stadtverordnetenversammlung mit elf Ja-, acht Nein-Stimmen und einer Enthaltung knapp aus. Vor allem die Brückenabriss-Gegner mobilisierten im Vorfeld der Beratung noch einmal alle Kräfte, um den Beschluss aus Sorge um die Verkehrssicherheit von Kindern und älteren Menschen zu kippen.

Dazu wäre es am Donnerstag auch beinahe gekommen. Allerdings aus einem anderen Grund. Für den Bau des Kreisverkehrs müsste ein Haus weichen. Das befindet sich in Privatbesitz. Der Eigentümer allerdings ist nicht zum Verkauf an die Stadt bereit, maximal zu einem Tausch mit einem äquivalenten Gebäude, wie er gegenüber dieser Zeitung sagte. Die Verwaltung hatte jedoch in einer Einwohnerversammlung zu diesem Thema signalisiert, dass der Eigentümer zum Kauf bereit wäre und damit für Verunsicherung gesorgt. Das hätte die Stadt fast den Mehrheitsbeschluss zur geforderten Neuordnung des Verkehrs nach dem Abriss der Brücke gekostet.