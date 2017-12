Exklusive Preview: "Die Anfängerin"

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) Jedes Jahr im Februar zieht die Hauptstadt zum Filmfestival "Berlinale" Filmfans aus ganz Deutschland, genauso wie Prominente aus aller Welt an. In der Stadt finden über das Jahr auch nahezu alle Deutschland-Premieren mit den jeweiligen Protagonisten von neuen Kinofilmen statt. Am Mittwoch, 13. Dezember, steht auch einmal Rathenow im Glanz einer exklusiven Preview mit den Stars des Films.

Zum deutschen Spielfilm "Die Anfängerin" werden die Hauptdarstellerinnen Ulrike Krumbiegel und die seit Jahrzehnten beliebte Annekathrin Bürger sowie Christine Stübner-Errath und Alexandra Sell erwartet. Der Film von Drehbuchautorin und Regisseurin Alexandra Sell war der Eröffnungsfilm des Festivals des Deutschen Films 2017 in Ludwigshafen. Deutschlandweit startet der Film am 18. Januar - auch im Haveltorkino.

Bereits im April las die Eiskunstlauf-Weltmeisterin Christine Stüber-Errath auf Einladung des Rathenower Autogrammsammler Clubs und der Buchhandlung Tieke aus ihrer neuen Biografie "Meine erste 6,0. Die beeindruckende Lebenskür der Christine Stüber-Errath", die in Interviewform im Jahr 2016 gemeinsam mit dem Journalisten Jens Rümmler entstand.

In dem Buch blickt die 60-Jährige auf ihre erfolgreiche Karriere auf dem Eis zurück. Christine Errath erlief sich als Mitglied des SC Dynamo Berlin mit ihrer Trainerin Inge Wischnewski unter anderem 1973/74/75 drei Europameister- und 1974 den Weltmeistertitel. Bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck holte sie die Bronzemedaille.

"Bei einer der vorangegangenen Lesungen kam eine junge Frau auf mich zu. Es war Alexandra Sell, die bereits seit 2010 hartnäckig an der Umsetzung ihrer Filmidee mit dem Thema Eiskunstlaufen arbeitete", erzählte Christiane Stüber-Errath zur Lesung im Frühjahr. "So konnte ich mir den Traum, einmal in einem Film mitzuspielen, erfüllen." Der Film ist aber kein Film über die Karriere der Eiskunstläuferin Christine Errath, wie sie in einem kurzen Interview zur Preview erzählte: "Die Handlung des Films ist fiktiv. Ich spiele in einer interessanten Nebenrolle mich selbst."

Bereits seit 2012 geht Christine Stüber-Errath wieder, zum privaten Spaß, in einer Berliner Hobbyeislaufgruppe regelmäßig aufs Eis.

"Die Anfängerin" dreht sich um Dr. Annebärbel Buschhaus (Ulrike Krumbiegel). Die 58-jährige Ärztin wird - kurz vor Weihnachten - von ihrem Ehemann verlassen und flüchtet sich in ihre Arbeit. Beim nächtlichen Bereitschaftsdienst an der Eishalle des Olympiastützpunktes Berlin offenbart sich Annebärbel Buschhaus eine Welt voller Eleganz, Leichtigkeit und Freiheit, die sie bereits als Kind begeisterte. Sie beschließt, ihr altes Leben hinter sich zu lassen und nochmal ganz von vorne anzufangen. Sehr zum Missfallen ihrer Mutter (Annekathrin Bürger), die ihr Lebenswerk - die Arztpraxis - in Gefahr sieht und kurzerhand selbst wieder den Arztkittel überwirft. Annebärbel hingegen blüht auf und ihr wird klar, dass sie sich emanzipieren muss, um wirklich frei zu sein. "Ich möchte die Geschichte einer späten Befreiung erzählen", so Alexandra Sell. "Es ist nie zu spät für einen Neuanfang im Leben. Ich hoffe, dass viele Menschen in Annebärbel ein Stück von sich selbst entdecken."

Die Vorpremiere für "Die Anfängerin" mit drei Darstellerinnen und der Regisseurin im Haveltorkino am 13. Dezember beginnt ab 18.30 Uhr mit Empfang der Ehrengäste. Der Film startet um 19.00 Uhr. Nach der zirka 100-minütigen Vorstellung wird zu einem Publikumsgespräch mit den Gästen eingeladen. Der Vorverkauf läuft bereits.