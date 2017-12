Gleich 18 neue Tempo-30-Strecken auf einmal

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat auf Grundlage eines neuen Bundesgesetzes etliche innerörtliche Strecken zu Tempo-30-Straßen deklariert. Es betrifft Bereiche, in denen Schulen oder andere Einrichtungen für Kinderbetreuung an die Straße angrenzen.

"Wir haben auf die Änderung der Straßenverkehrsordnung reagiert und eine Reihe von neuen Geschwindigkeitsbeschränkungen erlassen", teilte Kreis-Sprecherin Britta Avantario am Freitag mit. Betroffen sind auch Steckenabschnitte an Altenheimen. "Den Anordnungen waren Überprüfungen vor Ort, die Beteiligung der Gemeinden und der Straßenbaulastträger vorausgegangen", so Avantario.

Im Einzelnen wurden die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten auf 30 Kilometer pro Stunde an folgenden 18 Stellen reduziert:

•Zufahrtsbereich der Ruppiner Kliniken Neuruppin,

•Grundschule "Wilhelm Gentz" Neuruppin,

•Puschkin-Oberschule Neuruppin,

•Pestalozzi-Schule Neuruppin,

•ASB-Kita Radensleben,

•Kita Königshorst,

•Heinrich-Rau-Schule Rheinsberg,

•AWO-Kita Zechlinerhütte,

•Kita Dabergotz,

•Kita Rägelin,

•Kita Werder,

•"Linden-Schule" Kyritz,

•Kita Holzhausen,

•Schule mit sonderpädagogischem Bedarf Wittstock,

•Gymnasium Wittstock,

•KMG-Seniorenheim Wittstock,

•Kita Berlinchen und

•Kita Heiligengrabe

Bislang sind die notwendigen Beschilderungen erst an fünf Einrichtungen in die Erde gesteckt worden - und zwar in Wittstock, Berlinchen und Werder. "Die übrigen Verkehrszeichen werden in den nächsten Wochen durch den Landesbetrieb Straßenwesen und die Kommunen aufgestellt", sagt Avantario. "Der Landkreis rechnet damit, dass bis zum Jahreswechsel alle Schilder stehen."