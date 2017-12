Bürgerbefragung wird vorbereitet

Thomas Pilz

Fürstenberg (GZ) Einfach machen es sich die Mitglieder des Bauausschusses in Fürstenberg nicht bei der Beurteilung eines künftigen Wasserspielplatzes. Schon der Standort wirft Fragen auf. Am Donnerstagabend einigte sich das Gremium aber darauf, die Bürger in die Entscheidung konsequent miteinzubeziehen.

Wichtiger Schritt: Planer Markus Thelen aus Netzeband (Ostprignitz) soll zwei gleichwertige Angebote entwerfen - einen Entwurf für das Areal Festwiese und Badestrand und einen für den Stadtpark. Die Entwürfe sollen Grundlage einer Bürgerbefragung werden.

Vor dieser Entscheidung hatte Thelen, ein erfahrener Landschaftsarchitekt, den Mitgliedern des Ausschusses nachvollziehbar verschiedene Ausführungen von Wasserspielplätzen anhand bereits errichteter Anlagen erläutert - samt Kostenunterschieden. Unbeachtet blieb dabei die Idee eines Spielplatzes mit Wasserkanonen und dergleichen - eine Mehrheit der Stadtverordneten sieht diese Option skeptisch wegen der Lärmentwicklung und der auf die Sommermonate beschränkten Nutzbarkeit.

Thelen zeigte Fotos vom Wasserspielplatz Lübben (Spreewald). Eine Vielfalt von Rinnen, Schöpfkellen und Wasserrädern ließ ahnen, dass dieser attraktive Wasserspielplatz, vor 17 Jahren errichtet, seinen Preis hat. Und richtig: mehr als zwei Millionen Euro kostete das Areal.

Das Projekt "Hölzerner See" (Dahme-Spreewald) beeindruckte mit großen archimedischen Schrauben, mit deren Hilfe Wasser Höhenunterschiede entgegen der Schwerkraft überwinden kann. 250 000 Euro investierte die Kommune.

In Gassenhütte (Schweiz) können Kinder dagegen an hölzernen Gestellen, Tischen und Rinnen mit Wasser experimentieren. Der Zoo Rostock verfügt laut Thelen über einen Wasserspielplatz, wo Kinder mittels traditionellen Schwengelpumpen Wasser in Bewegung bringen, stauen und umleiten können.

Thelen betonte, dass es sich bei den Anlagen ausgeklügelte Spielgeräte zum Einsatz kommen, kompliziert und vom TÜV abgenommen. "Das hat seinen Preis", betonte der Architekt. Einigen müsse man sich auch grundsätzlich darauf, von welcher Beschaffenheit das Material sein sollte, Metall oder Holz. Letzteres sei pflegeintensiv - "nach zehn Jahren müssen die Gerätschaften erneuert werden", merkte der Planer an. Edelstahl sei da wesentliche haltbarer. Das betonte auch Metall-Experte und Bauausschuss-Chef Thomas Burmann (CDU). Überdies sollte man beim Standort Stadtpark schon bedenken, dass der ein Ruhepol für ältere Bürger sein sollte. "Und auch Wassersportler bevorzugen ruhige Standorte, wo sie anlegen können", so Burmann mit Verweis auf den Yachthafen.

Ilona Friedrich, CDU-Vorsitzende des Stadtparlamentes, merkte ebenfalls an, wesentlich sei doch, dass kein Platz entstehe, der "wildes Gekreische wie im Freibad" mit sich bringt. Sie könne sich vorstellen, dass einzelne Geräte wie zum Beispiel Schwengelpumpen eine gute Idee wären, wo die Kinder sich in Ruhe beschäftigen können.

Pro-Fürstenberg-Vertreter Raimund Aymanns betonte, seine Fraktion plädiere für den Stadtort Festwiese. Bei einer Bürgerbefragung sei den Befragten mitzuteilen, dies sei die Vorzugsvariante der Stadt. Dagegen sprachen sich andere Ausschussmitglieder vehement aus, dies sei eine unzulässige Beeinflussung des Bürgerwillens. Andreas Kleßny (Regionales Bürgerbündnis) und Manfred Saborowski (Die Linke) plädierten ebenfalls für die Festwiese.

Planer Thelen soll nun für beide Standorte identische Varianten entwerfen sowie ein Angebot, die Festwiese im Detail noch aufzuwerten. Der Kostenrahmen beträgt für den Wasserspielplatz fürs Erste 125 000 Euro plus Fördermittel.