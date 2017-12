Plätzchen backen im Advent

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) In den vergangenen Jahren lud Inhaber Michael Schönberg regelmäßig am 5. Dezember zum großen Nikolausfest in den Alten Hafen ein. "In diesem Jahr wollten wir etwas Neues anbieten", erzählte Michael Schönberg. "Zu einem der Nikolausfeste war bereits Bäckermeister Ingo Möhring mit seinem mobilen Backofen da, um mit den Kindern ihre eigenen Lebkuchen-Weihnachtsmänner zu backen. Wir haben alle Schüler der Rathenower Grundschulen zum Kochen und Backen mit dem Weihnachtsmann kostenlos eingeladen."

So kamen am Mittwochvormittag rund 120 Kinder in das Restaurant "Zum Alten Hafen". Ingo Möhring lieferte 14 Kilogramm Mürbeteig für die Plätzchen. Die Tische, an denen sonst die Gäste speisen, dienten als großer "Küchentisch". Die Kinder hatten viel Spaß am Ausrollen des Teiges und Ausstechen der Plätzchen. Der Weihnachtsmann, Michael Schönberg in seinem Kostüm, unterstützte die Kinder dabei persönlich. Nach dem Backen wurde mit Zuckerguss oder Schokostreuseln verziert. Da landete auch schon mal Mehl auf den Nasen und Wangen der kleinen Bäcker.

Einige der Schüler brachten ihre Erfahrungen aus der häuslichen Plätzchenbäckerei ein. Im Nachbarraum konnten die Kinder ihre eigene kleine Weihnachtspapiertüte basteln, um die Plätzchen mit nach Hause nehmen zu können. Zwischendurch wünschten sich die Kinder Luftballonfiguren von DJ Karsten Büttner. "Insgesamt habe ich zirka 260 Luftballons zu kleinen Hündchen oder anderen Figuren gestaltet", so der Rathenower. "Der Renner war aber das Luftballonschwert."

Unter Anleitung der Köche des Restaurants konnten die Kinder auch ihr eigenes Mittagessen kochen. Für die Kartoffelsuppe wurden Möhren und Wirsing klein geschnitten. Rein kamen noch Wiener Würstchen. Sara, Maylin und Jette aus der Weinberg-Schule konnten gar nicht genug von der Küchenarbeit bekommen. "Sie sind ganz fleißige Küchenhilfen und wollten gar nicht aufhören", sagte Küchenleiter Sebastian Crakau. So halfen die Mädchen danach noch beim Vorbereiten von Kürbiswürfeln, formten Klöße und füllten Rindsrouladen. "Wir kochen selten zuhause", so Sara und Maylin. "Gerade deshalb macht es so viel Spaß!" Am Nachmittag waren die Rathenower Familien mit ihren Kindern zum Nikolausfest in den Alten Hafen eingeladen.