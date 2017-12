Neue Köche für Kitas und Schulen

Volkmar Ernst

Mühlenbecker Land (OGA) Die Firma "Drei Köche GmbH" hatte sich in der europaweiten Ausschreibung der Gemeinde Mühlenbecker Land nicht nur mit dem besten Angebot, sondern auch mit dem leckersten Testessen durchgesetzt. "Und das Probeessen war nicht geschönt, wir kochen jeden Tag so", beteuerte Christian Feldbinder, Koch und stellvertretender Geschäftsführer der Drei Köche, nachdrücklich. Vergangene Woche stellte sich die Firma offiziell bei der Verwaltung und den LeiterInnen der gemeindlichen Kitas, Horte und Schulen vor.

"Ich habe ein gutes Gefühl", stellte Claudia Geßner, Fachdienstleiterin für Kita und Schule, nach dem Treffen fest. "Die Kommunikation mit der Firma war bisher wirklich gut. Sie bemühen sich sehr, auch in Kleinigkeiten immer die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen, damit aus Theorie dann gute Praxis wird."

Ab 2018 übernimmt der neue Caterer nun die Versorgung aller Kitas, Horte und Schulen in Trägerschaft der Gemeinde Mühlenbecker Land: in den meisten Einrichtungen zum 2. Januar, in der Grundschule Schildow und der Kita "An der Heidekrautbahn" wegen anderer Kündigungsfristen im April. Ab diesem Zeitpunkt wird neben dem Mittagessen auch Frühstück und Vesper für die Kinder bereitgestellt.

Zusätzlich wird es eine weitere Umstellung geben: Der Essenanbieter setzt auf ein Online-Bestell- und Abrechnungssystem, wo jeder "Esser" sein eigenes Kundenkonto erhält. So können beispielsweise auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten bei vorliegendem Attest speziell berücksichtigt werden. Anmeldung und Abrechnung erfolgt bargeldlos über dieses Online-Portal beziehungsweise per Überweisung oder Lastschrift. Auch die Menüauswahl erfolgt über das Internet oder über einen Chip und ein entsprechendes Terminal in den Schulen. Abbestellungen wegen Krankheit sollen dann noch bis 9 Uhr früh problemlos möglich sein.

Alle Informationen werden in den nächsten Tagen noch per Post direkt an die betroffenen Eltern ausgeteilt. Bei Fragen können sich die Eltern direkt an die Einrichtungsleitung oder an den Fachdienst Kita und Schule in der Verwaltung des Mühlenbecker Landes wenden.

Der Caterer "Drei Köche" wurde 2004 für eine Berliner Schulküche gegründet und versorgt mittlerweile 23 Kitas und 65 Schulen sowohl in Berlin als auch in Brandenburg. Der Hauptsitz ist in Berlin-Hohenschönhausen. In fünf Küchen wird gekocht. Das Essen für die Einrichtungen im Mühlenbecker Land soll aus einer Großküche im Märkischen Viertel in Reinickendorf kommen.

Rund 280 Mitarbeiter sind bei der Firma angestellt. Auch Logistik und Lieferung wird mit eigenen Kräften und Fahrzeugen realisiert.