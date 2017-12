Heidenheim (dpa) Die Grünen in Baden-Württemberg haben ihre beiden Vorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand für zwei Jahre im Amt bestätigt. Detzer bekam 73,8 Prozent der Stimmen und schnitt damit schlechter als bei ihrer Wahl vor einem Jahr ab (82,4 Prozent). Co-Parteichef Hildenbrand erhielt bei einem Landesparteitag am Samstag in Heidenheim 92,9 Prozent. Er verbesserte damit leicht sein Ergebnis von 2015 (92,6 Prozent).