Nancy Böhning neue SPD-Bundesgeschäftsführerin

Berlin (dpa) Der neu gewählte SPD-Vorstand hat am Samstag in seiner ersten Sitzung die 38-jährige Nancy Böhning zur neuen Bundesgeschäftsführerin gewählt. Sie war seit Juni Büroleiterin von Familienministerin Katarina Barley und davor in der SPD-Zentrale, dem Willy-Brandt-Haus, tätig. Böhning war für den Posten vom neuen Generalsekretär Lars Klingbeil vorgeschlagen worden und muss sich um die Organisation der Partei und um den Reformprozess kümmern. Zudem ist es ein Schlüsselposten bei der Wahlkampforganisation. Sie folgt auf Juliane Seifert, die den Posten aufgegeben hatte, nachdem SPD-Chef Martin Schulz der damaligen Juso-Chefin Johanna Uekermann den Posten angeboten hatte. Uekermann schlug das Angebot jedoch aus.