Martin startet 2018 beim Giro - Kittel mit «Selbstvertrauen»

dpa-infocom

Cala D'Or (dpa) Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin wird zum ersten Mal nach 2008 im kommenden Jahr wieder am Giro d'Italia teilnehmen.

Er wagt nach einem «ernüchternden Jahr» den Doppelstart Giro und Tour de France. Das erklärte der 32 Jahre alte Wahlschweizer kurz vor der Team-Präsentation der Katusha-Alpecin-Mannschaft im Robinson-Club auf Mallorca. Die 101. Italien-Rundfahrt beginnt im kommenden Jahr am 4. Mai in Jerusalem, die Tour startet wegen der Fußball-WM eine Woche später als sonst üblich erst am 7. Juli.

Die in der Schweiz lizenzierte Rad-Mannschaft mit dem Hauptsponsor aus Bielefeld setzt 2018 mehr denn je auf die deutsche Komponente. Als neuer Kapitän bei Katusha-Alpecin wurde Marcel Kittel verpflichtet, der im Vorjahr fünf Tour-Etappen gewann. «2017 war ein Hammerjahr für mich», sagte Kittel. «Die fünf Siege bei der Tour werden schwer zu toppen sein. Ich lass mich nicht verrückt machen und gehe mit Tony Martin an der Seite mit viel Selbstvertrauen in die neue Saison.»

Neben den beiden Topstars stehen in Rick Zabel (Unna) und Nils Politt (Köln) zwei hoffnungsvolle deutsche Fahrer in der zweiten Reihe. Das Team umfasst 27 Profis.