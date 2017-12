Wassersportler um vier Punkte reicher

Anne Schön

Schwedt (MOZ) Am achten Spieltag der Volleyball-Stadtliga traten die Teams der Sparkasse, Wassersport PCK und vom Schönower SV gegeneinander an. Das erste Spiel des Abends bestritten die Schönower gegen die Wassersportler. Besonders in den Anfangsphasen der beiden Sätze war das Spiel sehr ausgeglichen. Keine Mannschaft konnte sich einen großen Vorteil erarbeiten. Wie jedoch schon häufig bei den Begegnungen der beiden zu erkennen war, können sich die Wassersportler zum Ende mit ihrer kontrollierten Spielweise und guten Aufgabenserien absetzen und die Sätze gewinnen. Vor allem im ersten Satz konnten die Wassersportler ihre Erfahrung ausspielen und auch folglich mit 25:17 gewinnen. Auch der zweite Abschnitt ging mit 25:21 an die Schwedter Mannschaft.

Im zweiten Spiel der Wassersportler gegen die Stadtsparkasse Schwedt standen ebenso zwei Mannschaften mit vergleichbarem Niveau auf dem Feld. Die geringe Deckenhöhe der Halle bereitete dem Team der Sparkasse anfänglich einige Probleme und auch den Wassersportlern unterliefen ungewohnte individuelle Fehler. Das Team der Sparkasse fand im Verlauf des ersten Satzes immer besser in die Partie und konnte den ersten mit 25:20 für sich entscheiden. Im zweiten Satz gelang es den Wassersportlern, ihre anfänglichen Abstimmungsschwierigkeiten abzulegen und gewannen doch deutlich mit 25:15. Den anschließenden Tiebreak konnten trotz einer starken Aufholjagd der Sparkasse die Wassersportler ebenso mit 15:13 für sich entscheiden und somit erneut zwei Punkte in der Tabelle einfahren.

Im dritten Spiel standen sich der Schönower SV und die Sparkasse gegenüber - wieder ein spannender Schlagabtausch. Den ersten Satz gewann die Sparkasse mit 25:20. Im zweiten Satz erarbeiteten sich die Schönower einen Punktevorteil und gaben diesen nicht mehr aus der Hand (25:17).

Der Tiebreak geriet die Sparkasse sichtlich verunsichert vom vorangegangenen Satzverlust und einigen Unstimmigkeiten schnell in Rückstand. Trotz kämpferischer Leistung unterlag sie mit 9:15 gegen den SSV.