Mixed-Teams sprinten beim Kreisel

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) In einer Woche ist der Frankfurter Radsportclub 90 zum 10. Mal Gastgeber des Frankfurter Kreisels für Radsprinter. Zugleich werden erneut die Deutschen Meisterschaften im Omnium ausgetragen. Zur Historie der Veranstaltung und dem aktuellen Stand der Vorbereitung sprach Kerstin Bechly mit Organisator Dan Radtke.

Herr Radtke, vor zehn Jahren hat der FRC 90 den Frankfurter Kreisel aus der Taufe gehoben. Wie entstand die Idee dafür?

2007 wollte der Verein 50 Jahre Radsport in Frankfurt würdigen. Schnell kam die Idee eines großes Bahnevents auf. Sami Hokkan, ein Freund des FRC, schlug den Namen "Frankfurter Kreisel" vor, weil sich im Radsport alles dreht und auch die Bahn rund ist. Sami, der in einer Werbeagentur arbeitet, hat sich den Titel schützen lassen. Er entwarf auch das Logo.

Was macht das Besondere am Frankfurter Kreisel aus?

Für die Radsprinter ist es eine schöne Showveranstaltung, die ihnen zum Jahresabschluss viel Spaß macht. Der Weltrekord von Kristina Vogel vor einem Jahr im 500 Meter Zeitfahren war schon etwas ganz Besonderes. Gemeinsam mit den Deutschen Meisterschaften im Omnium können wir den Zuschauern an zwei Abenden jeweils sechs Stunden lang abwechslungsreiche Rennen bieten. Frankfurt präsentiert sich so vor großem Publikum als Radsportzentrum und Bundesstützpunkt.

Inwiefern hat die Aufnahme der Deutschen Meisterschaft Omnium die Reihe aufgewertet?

Sie führt seit 2014 die besten deutschen Ausdauerspezialisten auf die neue Rundbahn, neben der Elite mittlerweile auch die Junioren und Juniorinnen. Die Verkürzung von sechs Wettbewerben auf vier an einem Tag macht das Omnium für Zuschauer interessanter. Mit Deutschen Rekorden ist zwar in diesem Vielseitigkeitswettkampf nicht zu rechnen, aber Bahnrekorde sind möglich. Die 9,98 Sekunden über 250 Meter von Maximilian Levy sind schon eine Wahnsinnszeit.

Welche schöne Episode ist Ihnen in Erinnerung?

Das war 2012 das erste und bisher einzige Derny-Rennen (Dernys sind leichte Motorräder für Schrittmacherdienste - die Red.). Auf der alten Bahn hatten wir Steherrennen ausgetragen. Die boten aber zu wenig Action. So wollte ich ein Derny-Rennen und habe bei den Trainern nachgefragt. Frank Augustin, Eyk Pokorny, Jochen Dornbusch und weitere Trainer haben die kleinen Maschinen für ihre Sportler selbst gesteuert. Das waren spannende, actionsreiche Rennen, die uns zudem nichts gekostet haben.

Derny-Rennen mit acht Maschinen sind in diesem Jahr erstmals wieder an beiden Abenden geplant. Wird es darüber hinaus weitere Neuerungen geben?

Ein Kreisel-Leckerbissen neben den Derny-Rennen mit Steher-Europameister Franz Schiewer und voraussichtlich Olympiastarter Theo Reinhardt ist ganz sicher der Sprint von vier Mixed-Teams der Elite/Junioren. Es fahren Maximilian Levy und Kristina Vogel, Robert Förstemann und Lea Sophie Friedrich, Max Dörnbach und Pauline Grabosch sowie die Geschwister Emma und Carl Hinze. Alle haben bereits Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften geholt. Die beiden Läufe über zwei Runden sind für Sonnabend um 22.35 Uhr vorgesehen.

Welche Prominenten werden beim Omnium an den Start gehen? Wer tritt vom gastgebenden Verein an?

Die genauen Teilnehmerfelder stehen erst zu Wochenanfang fest. Wir erwarten wieder sämtliche deutsche Elite-Fahrer. Vom FRC 90 geht Leon Heinschke bei den Junioren an den Start.

Sind für die Jubiläumsveranstaltung Überraschungen geplant?

Nein, aber wir werden mehrere Ehrungen und Verabschiedungen vornehmen. So ist Trainer Eddi Lauke in den Ruhestand gegangen und Leon Heinschke wird zum Profi-Radteam Sunweb wechseln. Im Rahmenprogramm spielen wieder Jochen Jungs auf, treten am Freitag die Kunstradfahrer aus Rauen auf und ist am Abend drauf Didi Senft mit seiner Teufelsparade zu Gast.

Zuschauer können nicht nur von den Rängen, sondern auch wieder vom Innenraum die Veranstaltung verfolgen. Gibt es noch genügend Karten?

Insgesamt ja, aber für den VIP-Bereich am Sonnabend gibt es nur noch wenige Karten. Mehrere Firmen nutzen Kreisel und Omnium-DM wieder als Rahmen für ihre Weihnachtsfeier.

Die Veranstaltungen in der Oderlandhalle beginnen jeweils um 18 Uhr. Der Zeitplan ist zu finden unter www.frc90.de (Kreisel 2017), Karten an der Abendkassen, VIP-Karten gibt es bei Dan Radtke, Tel. 0172 1364133