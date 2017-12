Lustige Begebenheiten, freche Liedtexte

Falkensee (MOZ) Das Weihnachtsmusical "Trolle und Polarlichter" der Musik- und Kunstschule Havelland wird in der Stadthalle in Falkensee aufgeführt. Die Vorbereitungen für das Ereignis laufen noch auf Hochtouren.

Seit Februar proben 40 Darsteller und Bühnenmusiker im Alter von 7 bis 18 Jahren für die große Musicalpremiere. Mutige Ponys, ein freches Eichhörnchen, eine weise Eule, lustige Trolle und viele weitere Tiere werden mit rasanten Tanzchoreografien, stimmungsvollen und lehrreichen Liedern die Zuschauer in ein atemberaubendes Weihnachtsabenteuer entführen. Das Musical "Trolle und Polarlichter" basiert auf der gleichnamigen Geschichte der Kinderbuchreihe "Rocco und seine Bande" von Astrid Ossig, die bei dem Musical auch Regie führt. Die musikalische Leitung liegt bei Antje Knobl. Bühnenbilder und Kostüme wurden mit Eltern und Kinder gemeinsam gestaltet.

Zum Inhalt: Mitten in die Vorbereitungen zur großen Weihnachtsfeier auf dem Ponyhof platzt eine schreckliche Nachricht: Die Tiere in Südschweden drohen zu verhungern. Sämtliches Futter verschwindet spurlos - niemand findet eine Erklärung dafür. Rocco, Funny, Krümel und Lucky, die abenteuerlustigen Ponys der Ritthof-Bande, machen sich sofort auf den Weg, um den Tieren zu helfen. In den tief verschneiten Wäldern Schwedens angekommen, erleben die Ponys allerlei unerklärliche Dinge. Sie treffen auf völlig verängstigte Waldbewohner, die in Rätseln reden. Dann lockt man sie auf eine falsche Fährte. Doch Rocco und seine Freunde machen sich beherzt auf die Suche nach den Futterdieben und kommen schließlich einem folgenschweren Vorurteil auf die Spur (...).

Lustige Begebenheiten, überraschende Wendungen, freche Liedtexte und weise Reime über den Wert der Freundschaft führen die Zuschauer mit humorvoller Leichtigkeit durch die spannende Rahmenhandlung. Dabei werden auch die Themen Mut, Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeit, Schuld und Verantwortung beleuchtet. "Trolle und Polarlichter" präsentiert sich in der besinnlichen Adventszeit als bezauberndes und mitreißendes Musical mit nachdenklich stimmenden Untertönen, an dessen Ende die Erkenntnis vom unschätzbaren Wert von Offenheit und Toleranz als Grundpfeiler eines friedlichen Zusammenlebens steht. Die Vorstellungen in der Falkenseer Stadthalle im Überblick: Freitag, 15. Dezember, Beginn: 18 Uhr; Sonntag, 17. Dezember, Beginn: 17.00 Uhr. Reservierungen können unter Trollemusical2017@online.de erfolgen. Der Eintritt ist frei.