Shopping ohne Internet

Stephan Achilles

Falkensee (MOZ) Unübersehbar ist der riesige Gebäudekomplex am Bahnhof Seegefeld. Die Herlitz AG hat es bis 1994 als neues Versandzentrum errichten lassen, musste aber schon bald wieder verkaufen und ging 2002 in die Insolvenz. Heute nutzen verschiedene Firmen die immer noch modernen Logistikeinrichtungen des Hauses. Eine davon ist das Start-up-Unternehmen F&P Stock Solution.

Hinter diesem Namen steckt ein Mode-Groß- und Einzelhandel, der mit ganz besonderen Aktionen Aufmerksamkeit erregt. "Fashion-Flash" haben es Julius Göllner und Ole Schneikart genannt. Die Firmengründer, beide um die 30 Jahre jung, waren bis 2013 bei Zalando tätig.

"Was passiert mit Rückläufen aus dem Versandhandel, Warenüberhängen und Überproduktionen", fragten sie sich und entwickelten eine Geschäftsidee. Shopping mit riesiger Produktauswahl - wie im Internet - jedoch nicht am Computer, sondern als echtes Einkaufserlebnis, mit Musik, entspannter Atmosphäre, Spaß am Entdecken und Probieren.

"Wir wollen die Angebotsvielfalt in ein cooles Event übertragen", meint Ole Schneikart. Damit es entspannt zugeht und keine Schlussverkaufs-Hektik aufkommt, werden die Waren im Verlauf der zweitägigen Verkaufsveranstaltungen immer wieder nachgelegt. Dabei wechseln Angebot und Produkte ständig. Wer zuerst kommt, findet nicht unbedingt die beste Ware.

Auf mehr als 1.000 Quadratmeter Verkaufsfläche wird Mode für die Frau zwischen 15 und 45 Jahren dargeboten. Und es gibt natürlich Schuhe jeder Art, vom modischen Stiefel über stylische Sneaker bis zu Highheels. Ein Glas Sekt zur Begrüßung, kleine Süßigkeiten und ein Rahmenprogramm mit Musik, Make-up-Beratung oder Hair Styling sorgen zusätzlich für gute Laune. Auf Markenwerbung und Promotion wird verzichtet. Lediglich am Produkt findet man das Label. Zusammen mit dem speziellen Einkaufsmanagement ermöglicht das sehr günstige Shopping-Angebote.

Die F&P Stock Solution GmbH veranstaltet diese Outlet-Events deutschlandweit und mittlerweile auch im Ausland. Auf mehr als 70 Veranstaltungen in 50 bis 60 verschiedenen Städten können die Mitarbeiter zurückblicken. Monate zuvor beginnen die Vorbereitungen. Die richtige Lokalität und Kooperationspartner müssen gefunden, der Zeitpunkt abgestimmt und in Presse und Werbung bekanntgegeben werden.

Das angebotene Sortiment wird der Saison angepasst und die Ware wird gründlich kontrolliert. Für den Transport wird die Logistik des ehemaligen Herlitz-Gebäudes und von regionalen Partnern genutzt. Immerhin sind pro Event etwa 700 Equipment-Komponenten, von der Deko-Pflanze bis zur Registrierkasse zu verschicken. Für den Aufbau vor Ort benötigt ein Kernteam aus etwa 20 Mitarbeitern etwa sechs bis acht Stunden. Nur Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern kommen in Betracht. Falkensee wird also demnächst nicht dazugehören. Aber in Potsdam, in der Schinkelhalle, wird es am 19./20. Januar ein "Fashion-Flash" geben.

Insgesamt arbeiten derzeit rund 50 Mitarbeiter aus zehn Ländern im Unternehmen. Sie sind überwiegend Betriebswirtschaftler oder kommen aus der Textil- und Bekleidungsbranche. Und sie sind nicht nur mit den "Fashion Flash" Events beschäftigt, denn das Unternehmen betreibt auch einen regen Handel mit mehr als 20 Ländern, vornehmlich in Ost- und Südosteuropa, aber auch in Afrika und im Mittleren Osten. Verkauft werden Warenüberhänge, zum Beispiel aus Überproduktion und Rückläufen, aber auch Ware mit leichten Qualitätsmängeln, die in diesen Ländern günstig nachgebessert werden können. Geboten wird ein umfangreicher Service, von der Transportorganisation bis zur Zollabwicklung.

Seit 2013 ist das junge Unternehmen auf Wachstumskurs und gehört mittlerweile zu den führenden Anbietern von Überbeständen und Retourenwaren in der Modebranche. Um den Nachwuchs zu sichern, haben die Geschäftsführer 2014 ein Ausbildungsprogramm gestartet, das sie "F&P Academy" nennen. Bis zu zweimal im Jahr wird zwei bis fünf Studenten die Möglichkeit gegeben, eine Ausbildung im Unternehmen zu absolvieren. "Wir betrachten es als ein Talentförderungsprogramm und vermitteln dabei auch die Grundlagen für den Aufbau eines eigenen Start-ups", erklärt Ole Schneikart. Drei bis sechs Monate bleiben die Studenten im Unternehmen, werden bezahlt und erhalten eine kostenlose Unterbringung in einer Berliner Wohnung.

In Falkensee fühlen sich Julius Göllner und Ole Schneikart mit ihrem Unternehmen gut platziert und verweisen auf die gute Zusammenarbeit mit den Logistikern im Gebäude. "Auch für eine Erweiterung bietet sich hier noch genügend Platz", meint Julius Göllner. Gute Aussichten also für die Modebranche in der Stadt.