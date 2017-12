Start zu Tatort Lücke

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Tatort Lücke - unter diesem Titel startet am 26. Januar in der Barnimer Kreisstadt eine Art Stadt-Krimi. Kanaltheater und Museum ermitteln in Sachen Lücken im Stadtbild. Im Rahmen des geförderten Projektes seien acht Aufführungen geplant, so Kulturamtsleiter Stefan Neubacher. Zum Auftakt im Januar gebe es eine Performance auf dem Marktplatz. Dort, wo einst das ursprüngliche Rathaus stand. Die Akteure spüren in den Vorstellungen verschwundene Orte und Gebäude auf, legen die Geschichte frei.