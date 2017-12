Bibliotheksgebühr verärgert Vater

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Mit einer leichten Lese-Rechtschreib-Schwäche sei seine elfjährige Tochter nicht die geborene Leserin. Um so glücklicher schätzte sich Michael Janik, als sie sich nach einem Ausflug mit der Schulklasse in die Eberswalder Stadtbibliothek ein Buch ausgeliehen hatte. Mit der Rückgabe des Buches war die Familie aus Altenhof dann allerdings eine gute Woche zu spät dran. Es folgte eine Mahngebühr von einem Euro pro angebrochener Woche sowie eine Verwaltungsgebühr in Höhe von fünf Euro. Für das Mädchen, das bei der Rückgabe seine Mutter dabei hatte, wären so sechs Euro angefallen, die es nicht hat. Und da begann für den 45-jährigen Vater der Ärger.

"Für jedes Schreiben fünf Euro zu nehmen, finde ich übertrieben", so Michael Janik. Nach seiner Ansicht sei das Geldschneiderei. Er zeigte sich außerdem traurig darüber, welche Konsequenzen seine Tochter aus dieser Erfahrung ziehe. Natürlich habe er seine Tochter ermahnt und ihr erklärt, wie der Umgang mit entliehenen Büchern funktioniere. Sie wolle nun aber trotzdem nicht wieder in die Bibliothek gehen. Als Elternteil habe Michael Janik die Gebühren nicht vom schmalen Taschengeld seiner Tochter abziehen wollen, sondern selbst gezahlt. Bei anderen Kindern ist das aber vielleicht nicht der Fall, vermutet er. "Man kann Kindern doch nicht das Geld aus der Tasche ziehen", bemängelt Michael Janik.

Das Versäumnis solle den Kindern durchaus wehtun, findet der Vater. Deshalb sei ein Betrag von einem Euro pro Woche und Medium völlig legitim. Sonst trete ja auch kein Lerneffekt ein. Er habe aber das Gefühl, die Bibliothek wolle mit der Verwaltungsgebühr versuchen, eine unwirtschaftliche Einrichtung finanziell ein bisschen aufzubessern. Und das auf den Schultern der Kinder.

Nancy Kersten, Sprecherin der Stadt Eberswalde, bestätigt, dass laut Gebührensatzung von 2016 Gebühren wie beschrieben anfallen. Sie erklärt aber auch, dass Verlängerungen problemlos telefonisch, online oder vor Ort vorgenommen werden können und die Nutzung für Jugendliche bis 17 Jahren sogar kostenlos ist. Medien wie Bücher, Hörspiele, Zeitschriften, CD's oder Spiele können für vier Wochen entliehen werden, Filme eine Woche. "Technisch ist der Versand einer Erinnerungsmail vor Ablauf der Ausleihfrist noch nicht möglich, der Softwareanbieter arbeitet an einer Lösung dazu", teilt sie weiterhin mit.