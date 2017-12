Geschenk von 6,5 Millionen Euro

Oliver Schwers

Angermünde/Prenzlau (MOZ) Das ist ein unverhofftes Weihnachtsgeschenk: Rund 6,5 Millionen Euro zusätzlich erhalten finanzschwache Kommunen der Uckermark. Die Gelder stammen vom Bund. Brandenburg hat eine Prioritätenliste aufgestellt. Angermünde bekommt eine Million Euro.

Die Warnungen der Angermünder Kämmerin über fehlende liquide Mittel für Investitionen haben sich gelohnt: 958 000 Euro fließen jetzt zusätzlich ins Stadtsäckel. Prenzlau bekommt sogar 1,5 Millionen Euro, Templin eine Million. Auch Gartz und Gramzow sind mit jeweils 200 000 Euro bedacht. Für Tantow fallen noch 45 000 Euro ab. Weiterhin erhalten die Gemeinden Boitzenburger Land, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Gerswalde, Lychen, Milmersdorf und Nordwestuckermark ein Stück vom Kuchen.

Hintergrund ist das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen. Der Bund unterstützt dabei ausgewählte Städte und Dörfer in den Flächenländern und in strukturschwachen Gebieten, um einen Ausgleich zur fehlenden Wirtschaftskraft zu schaffen. Insgesamt umfasst das Programm bundesweit 3,5 Milliarden Euro. Auf Brandenburg entfallen davon rund 108 Millionen Euro.

Die Mittel sind vorgesehen für dringend benötigte Umbauten und Investitionen an Schulen. Nach Information des SPD-Landtagsabgeordneten Uwe Schmidt sind die Länder verpflichtet, "entsprechend der landesspezifischen Gegebenheiten eine Auswahl der finanzschwachen Kommunen zu treffen". Um eine gerechte Verteilung im Land zu gewährleisten, habe man als Ausdruck der Hilfebedürftigkeit die Höhe der Schlüsselzuweisungen und die Arbeitslosenquote ins Verhältnis gesetzt. Die Verteilung der Mittel orientiere sich demnach vor allem an den Schülerzahlen in den Kreisen und Kommunen.

Mit dem Geld können Vorhaben verschiedenster Art gefördert werden. Es gibt auch im Unterschied zur sonstigen Förderpolitik die Möglichkeit, bereits angefangene Projekte unterstützten zu lassen. Stichtag ist hier der 1. Juli 2017. Die Vorhaben müssen spätestens bis Dezember 2022 vollständig abgenommen werden. Damit ist also genügend Zeit.

Die Kommunen können frei über die Mittel entscheiden. Konkrete Projektplanungen oder Prioritätenlisten waren keine Grundlage der Vergabe. Genau das löst Freude aus: "Wir können jetzt mit der Schulleiterin absprechen, wie wir das Geld einsetzen", so der Gramzower Amtsdirektor Reiner Schulz. "Die Schule hat mehrere Projekte vor, gleichzeitig laufen weitere Arbeiten auf dem Gelände zum Umbau des zweiten Pavillons." Wünsche zur weiteren technischen Aufrüstung und Ausstattung gibt es genügend.

Auch in Angermünde ist die Million willkommen. "Wir haben mit dieser Förderung endlich mal Handlungsfreiheit", so Uwe Theiß, Chef der Stadtverordnetenversammlung. "Die Kommunen werden damit in die Lage versetzt, selbst zu entscheiden, und zwar ohne die häufig mit Förderungen verbundenen Einschränkungen. Ich würde mir viel mehr solcher Förderungen wünschen." Aus der weiterhin schwierigen Haushaltslage käme Angermünde allerdings nicht heraus. "Wir haben ja ein strukturelles Problem", so Theiß. Auch durch die Einstufung als Mittelzentrum bekommt Angermünde zusätzlich 800 000 Euro im Jahr.