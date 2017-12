Frühstück mit dem Ex-Landrat

Oliver Schwers

Naugarten (MOZ) Was macht ein Landrat im Ruhestand? Nein, er geht nicht in die Kommunalpolitik, sitzt nicht in Aufsichtsräten. Joachim Benthin - Schmiedemeister der Großuckermark - schreibt Bücher und pflanzt Bäume. Die MOZ besuchte den Ex in seinem Haus in Naugarten.

Zunächst muss Margret Benthin erst durchs Haus laufen und schauen, ob der Wagen ihres Mannes vor der Tür steht. Nein, er fehlt. "Dann ist er Bäume pflanzen", sagt sie entschuldigend am Telefon. Bäume pflanzen? "Ja, er pflanzt immer Bäume", lacht die Gattin. Wer hätte das gedacht? Ein Ex-Landrat als Hobby-Gärtner. Doch das stimmt nur zur Hälfte. Joachim Benthin ist Landwirt. Von Beruf und im Herzen. Wenn er von der Uckermark spricht, vom Boden, von der Natur und den Pflanzen, dann schwingt die Seele ganzer Bauerngenerationen mit.

Mit dieser Aura vermochte er schon zu aktiven Dienstzeiten als erster Landrat der vereinten widerspenstigen Uckermark-Teile so manche hitzige Debatte auf den Dörfern zu schlichten. Er spricht nicht nur Platt, sondern die Sprache der Leute. In neunter Generation lebt seine einst aus Frankreich geflohene Hugenottenfamilie in der Uckermark. Da gehört man dann langsam schon dazu.

An diesem Morgen nehmen sich Joachim und Margret Ben-thin Zeit für ein MOZ-Frühstück. Und nach guter Gastfreundschaft der Bauern bringt bitteschön der Gast nichts mit, sondern ist eingeladen an die Tafel im Eigenheim in Naugarten. Benthins frühstücken mit Spickbrust, weihnachtlichem Gebäck und Eiersalathäppchen, wahlweise Kaffee und Tee.

An diesem Tag werden also keine Bäume gepflanzt. Ansonsten zieht Joachim Benthin mit Feld- und Bergahorn, Kastanien und Kopfweiden los. Er setzt sie aus. Überall. Im Garten. 150 Erlen in ein Biotop auf dem Grundstück des Sohns. 30 Walnüsse am öffentlichen Wanderweg entlang. Er baut Schutzzäune gegen das Wild, sorgt sich in den ersten Jahren um die Pflege, beobachtet das Wachsen. "Jeder, der später mal Walnüsse ernten will, kann sie sich dort holen", freut er sich jetzt schon darüber.

Seit zehn Jahren hat ihn diese Pflanzwut gepackt. Der 78-Jährige muss einfach die Hände in die Erde stecken. So wie damals, als er hinterm väterlichen Pflug herging und sich schwor, jede Chance zu ergreifen, um zu studieren. Wäre da nicht die Zwangskollektivierung gekommen, dann wäre aus dem Bauernsohn vermutlich kein Landrat geworden. So aber führte sein Weg über zwei Hochschulabschlüsse als Lehrer und Landwirt in die Uckermark zurück, wo er später als Landrat den Großkreis schmiedete.

Benthin musste immer mit wechselnden Mehrheiten den Kreistag überzeugen. Jeden einzelnen Abgeordneten hat er damals persönlich aufgesucht. "Wechselnde Mehrheiten schützen einen auch selbst", sagt er heute über diese Zeit. "Es ist viel Kommunikation notwendig. Mehrheiten im Rücken bescheren natürlich ein leichteres Leben." Die Anfangsschwierigkeiten - entstanden durch das zwangsweise viel zu schnelle Zusammenwachsen der Uckermark-Teile - sind längst vorüber. Deshalb hält er gar nichts von einer neuen Reform und von all den Argumenten aus der Landespolitik. "Seit vielen hundert Jahren besteht die Uckermark. Und wo Freiräume entstehen, wandern auch wieder Leute zu. Daher sollte man sich gar nicht so große Gedanken machen. Andere Regionen haben schlechte Zeiten auch überwunden. Wer kann schon sagen, ob sich die Leute auf Dauer in Großstädten wohler fühlen als auf dem Land? Früher lebten ganze Generationen zusammen. Die Trennung setzte erst ein mit der Trennung vom Eigentum."

Es ist die uckermärkische Bodenständigkeit, aus der Joachim Benthin seine unerschütterliche Zuversicht schöpft. Dagegen kommen keine Statistikzahlen von Landesämtern an. Die Bauern der Uckermark haben so viel Auf und Nieder in den Jahrhunderten erleben müssen, dass sie viel lässiger mit Schreckensszenarien und dem Gespenst verlassener Landschaften umgehen.

"Der Bedarf an Regionalität wächst. Es gibt den Wunsch, den eigenen Lebensmittelpunkt zu besitzen. Die meisten Menschen möchten doch ein Zuhause haben. Und so kommen eben auch wieder ganze Familien aufs Land."

Joachim und Margret Benthin sprechen nicht von Vermutungen. Beide haben sich die Biografien ganzer Familien angeschaut. Für das gesamte Dorf Naugarten tragen sie historische Belege zusammen, fahren in Archive, studieren Kirchenbücher. Entstanden ist eine Chronik aller 66 Grundstücke und Familien. Da steht drin, wer mit wem verheiratet war, wann das Haus errichtet wurde oder abbrannte, wer drinnen lebte oder fortzog. Ein einzigartiges Werk, das nicht veröffentlicht werden soll, denn es steht auch manches Geheimnis drin, "das man mit ins Grab nimmt". Naja, und dann wurde ja über die Straße geheiratet. "Geld zu Geld", sagten die alten Bauern. Jeder Hof bekommt seinen Teil des Buches überreicht. Es ist fast fertig. Vier Bücher über die Geschichte des Dorfes, über Flucht und Vertreibung, über Umbrüche in der Landwirtschaft und hugenottische Lebensbilder hat Joachim Benthin schon verfasst.

"Wenn man so alt ist, schiebt man nichts mehr auf", lautet das Tagesmotto. Also geht es jeden Morgen spätestens 6.30 Uhr raus aus dem Bett. Die Pflicht ruft: Chor, Gymnastik, Dorfverein, Stammtisch, Europa-Vereinigung, Familie. Und dann müssen noch viele, viele Bäume gepflanzt werden.