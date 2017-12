Nothelfer und Ansprechpartner

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Seit 25 Jahren gibt es den Frauen- und Familientreff in Seelow. Er hat sich zu einer festen sozialen Anlaufadresse entwickelt. Zudem kümmern sich die Akteure um Menschen in Not. Gemeinsam wurde das Jubiläum gefeiert.

Regina Koppe bekommt an diesem Tag ein Geschenk und einen Blumenstrauß, so wie auch Regina Beck und Erika Seidel. Die drei Frauen sind von Anfang an dabei. "Wir kennen ja noch die Räume in der Küstriner Straße", erzählt Regina Koppe. Sie möchte die wöchentlichen Treffs nicht missen. "Man kommt raus und erfährt was", sagt die 87-Jährige.

Von Montag bis Donnerstag ist der Treff vis a vis des Kulturhauses geöffnet. Beinahe wäre damit Anfang des Jahres Schluss gewesen. Der Demokratische Frauenbund als langjähriger Träger sah sich außerstande, weiter die Personalkosten für Treff-Leiterin Sabine Horn zu stemmen. "Wir sind glücklich, dass wir mit der Arbeitsinitiative Letschin seit März einen neuen verlässlichen Träger haben", betont Sabine Horn. Sie lässt die Stationen der Einrichtung Revue passieren. Viele Emotionen werden wach. Letztlich auch durch das vielschichtige Klientel, für das der Treff Anlaufstelle ist.

Hier gibt es Hilfe für junge alleinstehende Mütter, die es kaum schaffen, den Alltag zu bewältigen. Die Mitstreiter im Treff helfen bei Behördengängen und ermöglichen den Austausch untereinander, während die Kinder gemeinsam spielen können.

Jeden Donnerstag finden sich Frauen aller Altersgruppen ein, lauschen Vorträgen oder diskutieren mit Gästen wie dem Seelower Bürgermeister oder Landtagsabgeordneten wie Bettina Fortunato (Linke). Auch sie ist zur Gratulation gekommen. Seit mehr als zehn Jahren unterstützt sie gemeinsam mit ihrer Abgeordnetenkollegin Simona Koß (SPD) den Treff. "Wir arbeiten daran, eine dauerhafte Förderung übers Land zu erwirken", sagt sie. Für Frauenhäuser klappe das schon. Im Kreativzirkel können Frauen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Regelmäßig gibt es Besuche der Keramikwerkstatt. Eine beispielhafte Zusammenarbeit hat sich mit der Förderschule entwickelt. Schulleiterin Silvana Schneider ist froh über den Backkurs, bei dem ältere Frauen und Kleeblattschüler Hand in Hand arbeiten. Sie hat zur Jubiläumsfeier den Kooperationsvereinbarung mitgebracht und unterzeichnet sie gemeinsam mit der Geschäftsführerin der Arbeitsinitiative Katrin Schulz.

Ein echtes Herzensprojekt ist die Nothilfe. 84 sozial schwache Bürger werden das ganze Jahr über betreut. "Ohne den Einsatz von Sabine Horn wären wir nicht da, wo wir jetzt sind", sagt Kathrin Scharnow. Die Küstrin-Kietzerin ist eine der ehrenamtlichen Helferinnen in diesem Projekt. Sie erzählt, unter welch mitunter unfassbaren Zuständen Menschen leben. "Ohne Strom, ohne Heizung, ohne Wasser", berichtet sie. Viele würden aus Scham keine Hilfe suchen. Solche Menschen, vielfach gehören auch Kinder dazu, fängt das Nothilfe-Projekt auf. An die Betroffenen gehen Spenden, man kümmert sich um die Verbesserung der Zustände vor Ort. Zur Weihnachtszeit werden Päckchen verteilt. Zum Jubiläum haben Kinder für Sabine Horn ein kleines Dankeschön-Päckchen zusammengestellt.

"Wir sind hier alle wie eine kleine Familie", sagt Sabine Horn gerührt. Seit 15 Jahren ist sie das Gesicht des Treffs, hat zeitweise auch ehrenamtlich gewirkt, wenn wieder mal eine Förderung ausgelaufen war. Noch mindestens zwei Jahre will die 63-Jährige weitermachen und wird dann wohl auch ehrenamtlich nicht von "ihrer Familie" lassen können.