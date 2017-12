Stadt setzt auf Kreiszuschuss

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZZ) Für dringend nötige Modernisierungen, unter anderem für die Erfüllung von Brandschutzauflagen, hat die Stadt Bad Freienwalde am 1. Dezember Förderanträge an den Landkreis Märkisch-Oderland gestellt. Darüber hat Bürgermeister Ralf Lehmann in seinem Bericht die Stadtverordneten am Donnerstag informiert. Danach sollen in drei Kindertagesstätten der Stadt Gelder fließen. Das betrifft die Kita "Apfelbäumchen" in Schiffmühle. Hierfür ist ein Kostenzuschuss von 21 000 Euro beantragt. Für die Kita Altranft sind 80 200 Euro als Zuschuss vorgesehen. Weitaus höher fällt mit 150 000 Euro der Antrag für die Integrations-Kita "Bummi" in Bad Freienwalde aus.