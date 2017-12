Knappes Votum für Kreisverkehr

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Die Würfel sind gefallen. Nach dem Abriss der Brücke an der B 158 soll der Verkehr mit einem Kreisverkehr neu geführt werden. Dafür hat sich die knappe Mehrheit der Stadtverordneten am Donnerstag entschieden. Und damit für den Abriss des Hauses in der Königstraße 26.

Das Thema beschäftigt die Stadtseit langem. Nach dem beschlossenen Abriss der Stadtbrücke an der B 158 muss der Verkehr neugeordnet werden. Über einen Kreisverkehr oder eine Kreuzung mit Ampel. Vier Varianten liegen vor. Die wurden in der Einwohnerversammlung in der Konzerthalle vorgestellt. Nachdem sich die Verwaltung bereits für eine Vorzugsvariante entschieden und den Ausschüssen zur Beratung vorgelegt hatte: der vierarmige Kreisverkehr am Knotenpunkt Königstraße/B 158. Bei dieser Variante wird das Haus, Königstraße 26, der Abrissbirne zum Opfer fallen müssen. Es befindet sich in Besitz von Waldemar Kinder. Der hatte im MOZ-Artikel vom 6. Dezember "Hausbesitzer lehnt Verkauf ab" erklärt, sein Haus nicht verkaufen zu können, weil es als Grundsicherheit für ein Objekt in Wriezen diene. Das sorgte am Donnerstag für Aufregung.

Bereits in der Einwohnerfragestunde hatte sich Leonie Schölzel von der Ortsgruppe BVB Freie Wähler Bad Freienwalde auf den MOZ-Artikel bezogen und gefragt, ob die Stadt ein Enteignungsverfahren anstrebe, wenn der Eigentümer nicht verkaufsbereit sei. Und Lutz Scholz, Mitglied des Seniorenbeirates der Stadt, bat angesichts der Fehlinformation der Bürgerschaft in der Einwohnerversammlung, den Beschluss zu vertagen. Vom Bürgermeister wollte er wissen, ob er vorher informiert gewesen sei, dass der letzte Brief an Herrn Kinder im April an ihn gegangen sei und eigentlich nur spekulatiert wurde, dass er bereit sei, das Haus zu verkaufen.

Antworten darauf gab es zum Tagesordnungspunkt selbst. Nachdem sowohl Gegner der Vorzugsvariante, unter anderem Bettina Mühlenhaupt (SPD) und Petra Lunow (WG Inselgemeinden), als auch Befürworter wie Hanno Hemm (CDU) das Für und Wider vorbrachten, erklärte sich die Verwaltung. Darum hatte nicht zuletzt Uwe Bahr (NCC) gebeten. Er fühlte sich angesichts der Aussagen in der MOZ-Veröffentlichung außerstande, eine Entscheidung zu treffen. "Für mich ist mit dem Artikel eine Bombe geplatzt. Das kann ich nicht so einfach hinnehmen", so Bahr. Ihn interessiere schon, wie das weitere Verfahren gelaufen sei. "Das ist sein Eigentum.Welches Gebäude kann ihm die Stadt alternativ anbieten", wollte Bahr weiter wissen.

Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) wusste um den Zündstoff, die eine solche Diskussion in sich birgt, und bat darum, "sehr behutsam mit Grundstücksfragen in der Öffentlichkeit umzugehen." Rainer Texdorf, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Tiefbau, habe die Gespräche mit dem Eigentümer geführt, so Lehmann und habe darüber den Bauausschuss informiert. Und es gebe das besagte Schreiben vom Mai 2017 mit der klaren Aussage des Eigentümers - kein Verkauf des Grundstücks, aber Tausch. "Uns ist ein neues Schreiben zugegangen. Dazu hat Herr Texdorf wieder Nachverhandlungen geführt", so Ralf Lehmann. Der Eigentümer warte auf eine Entscheidung der Stadtverordneten, damit die Stadt konkret mit ihm verhandeln könne. "Das ist der Fakt und alles andere ist Spekulation", spielte der Bürgermeister den Ball an Lutz Scholz zurück.

Auf die Fragen von Uwe Bahr versuchte Rainer Texdorf zu antworten. "Wir haben dem Eigentümer noch kein äquivalentes Grundstück anbieten können, weil wir erst einmal klären wollten, ob wir das Grundstück erwerben", so Texdorf. "Und wenn wir es erwerben, dann nur zum Zweck des Abrisses." Dazu habe die Stadt den Abriss bei der Unteren Denkmalbehörde beantragt. Diese habe den Antrag abgelehnt. Daraufhin suchte die Stadt das Gespräch bei der Oberen Denkmalbehörde.Und die wiederum habe erklärt, dass sich die Belange der Denkmalbehörde im Zuge eines Beteiligungsverfahrens einordnen müssten und der Abriss des Gebäudes nicht verhindert werde könne. Als Alternative könne die Stadt dem Eigentümer das Gebäude der jetzigen Bibliothek anbieten oder einen Neubau auf dem dann städtebaulich neu geordneten Bereich an gleicher Stelle. Aber vorher sei eine Entscheidung zu treffen, sagte Texdorf. Man brauche darüber nicht zu diskutieren, wenn am Ende die Entscheidung für eine Kreuzung fällt. Diese Variante hatte Udo Schonert im Namen der SPD-Fraktion als Vorzugsvariante zur Beschlussfassung beantragt. Der Antrag allerdings fand nicht die Mehrheit.

Am Ende fiel die Entscheidung bei elf Ja-, acht Nein-Stimmen und einer Enthaltung knapp aus: für den Kreisverkehr und den Abriss des Gebäudes in der Königstraße 26.